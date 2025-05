Intentan desestabilizar a la UAdeC: Octavio Pimentel

La Universidad Autónoma de Coahuila (UDEC) no caerá en provocaciones e intentos de desestabilización de personajes desconocidos y va a trabajar junto con Manolo Jiménez y Claudia Sheinbaum.

Así lo refirió ayer el rector Octavio Pimentel, al destacar que la Presidenta, en reciente reunión, envió este mensaje a los rectores, a los que llamó a la reconciliación social.

“Sumémonos, no entiendo por qué hay gente que quiere dividir, vamos a trabajar en equipo, ya lo hace con el gobernador, y no veo por qué nosotros no nos podamos sumar”, indicó.

En otro orden de ideas, Octavio Pimentel señaló que los créditos estudiantiles se mantienen vigentes y que aplican para hijos de policías, de desaparecidos y trabajadores de AHMSA.

“Tenemos ahorita más de mil 500 créditos otorgados, con 100 pesos se inscribieron los estudiantes y los hijos de trabajadores de AHMSA solo pagaron 10 pesos”, aclaró.

El rector de la máxima casa de estudios advirtió que no permitirá que haya gente intentando desestabilizar a las instituciones y que pondrá orden en la universidad.

REFUERZAN ESTRATEGIAS

Alcaldes de los principales municipios de Coahuila reforzarán la vigilancia policiaca este fin de semana, para prevenir posibles disturbios durante la elección dominical del Poder Judicial.

En Torreón, el alcalde Román Alberto Cepeda llamó a reforzar las acciones de prevención en las calles y avenidas, así como hacer respetar la ley seca obligatoria.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz, afirmó que en la capital del estado hay condiciones apropiadas de seguridad para una jornada electoral sin contratiempos y en paz.

En Monclova, el presidente municipal Carlos Villarreal externó que hay una total coordinación entre los tres órdenes de gobierno para hacer respetar la ley y garantizar la seguridad ciudadana.

Al tiempo...

POR REGIONES

Los estados del norte del país presentaron al Gobierno de Estados Unidos un plan de regionalización para lograr abrir las fronteras del vecino país a la importación ganadera desde México.

El secretario de Desarrollo Rural, Chuma Montemayor, afirmó que junto con representantes de Tamaulipas y Nuevo León, se reunió en Washington con funcionarios de Estados Unidos.

Ahí, la representación mexicana propuso un plan para sectorizar al hato ganadero en tres regiones, una zona limpia, una de amortiguamiento y una zona afectada.

La zona limpia corresponde al norte del país, la de amortiguamiento es el centro del país y la tercera corresponde al sureste de México.

El funcionario estatal dijo que la restricción de ganado es un duro golpe económico para los productores, y por eso el gobernador Manolo Jiménez trabaja para resolver este grave tema.

EN EL NOVENO

Coahuila se encuentra entre las 10 entidades del país con menor pobreza laboral, aunque tiene retos para salir del semáforo amarillo nacional.

De acuerdo con el Semáforo Estatal de Pobreza Laboral en México, esta entidad mantiene índices de precariedad salarial entre un 20.5 y 36 por ciento de la fuerza laboral.

El índice de pobreza estima el porcentaje de la población con un ingreso salarial inferior al valor monetario de la canasta básica.

Baja California, con 12.8; Quintana Roo, con 18.7; y Colima, con 19.7, son los tres estados del país con menor registro de precariedad durante el cierre del primer trimestre del 2025.

En semáforo rojo se encuentran Chiapas, con el 59.2; Oaxaca, con un 56.7; y Zacatecas, además de Morelos, Tabasco, Hidalgo, Guanajuato y Tlaxcala.

Con una pobreza laboral del 23.54, Coahuila se ubica en el noveno sitio de los estados con mejor desempeño este 2025.

CAE EMPLEO, SEGÚN CTM

Al país le falta estabilidad económica y el tema de los aranceles comienza a provocar una reducción de la plantilla laboral, afirmó Tereso Medina, líder estatal de la CTM.

Sin embargo, Tereso Medina reconoció que no tiene datos precisos de la disminución de fuentes de empleo en Coahuila.

El dirigente sindical dijo que, aunque son una medida impopular, los paros técnicos como el de General Motors, en Saltillo, son necesarios para mantener empleos, antes que aceptar despidos.

Tereso Medina manifestó que la Secretaría de Economía tiene un gran reto al intentar negociar con el Gobierno de Donald Trump mejores condiciones de negocios.