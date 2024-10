Inventario político: Haberes y pérdidas en Coahuila

Acontecimientos políticos locales y nacionales generan el análisis para efecto de ir inventariando los haberes y las pérdidas de este país, que cada día está más polarizado.

CORTOS DE INVENTARIO. La presunción anunciada en todos los medios en el sentido de que en Coahuila vivimos la región más segura de México, es opacada con la realidad contenida en las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ( SESNSP ), que basa sus estadísticas en la información que le es enviada por cada entidad federativa, por lo que no hay lapiceo, ni trucos.

En la reciente encuesta nacional, nuestro estado tiene 48 mil delitos acumulados al 31 de agosto y se coloca con más delitos que los cometidos en: Durango, Guerrero, Hidalgo, más, Sinaloa y Zacatecas, lugares señalados por los medios como de alta peligrosidad y que a la hora de los números quedan muy por debajo de la inseguridad vivida en nuestro estado.

Cabe destacar que en los delitos acumulados en el estado se encuentra una cifra de alarma en lo que hace a delitos contra la libertad sexual con mil 382, delitos contra la familia que incluye a los de violencia familiar con 9 mil 376, narcomenudeo con 6 mil 111 y, por el contrario, no se tiene cuenta de delitos contra el medio ambiente, que son de exclusiva persecución por parte de la autoridad y no hay casos consignados, no obstante la alarmante cifra de calidad de aire que, por ejemplo, se tiene en la ciudad capital.

Si bien la herencia cuenta, después de 10 meses de ejercicio gubernamental debería existir una estrategia propia para hacer frente a la prevención y persecución de delitos. Pero por lo visto, la realidad de las cifras nos dice todo lo contrario. ¡A ponerse las pilas!

SOBRE INVENTARIO. Haré memoria del gusto de un gobernador de los 80 y su hijo por los arrancones y los autos modificados o tuneados, mismo que fue el generador para la construcción de un costoso elefante blanco denominado Autódromo en el municipio de Ramos Arizpe, a fin de dar rienda suelta al gusto personal, pero todo ello con cargo al erario. Tiempo después llegó el gerente de negocios con un hobby más sofisticado a través de los racers 4X4 con bocinas estridentes y música del Grupo Fama, que poblaron año con año el desierto de Viesca. Y acompañado de una pléyade de funcionarios estatales y municipales, que se hospedaban en hoteles de lujo de La Laguna, degustaban platillos sofisticados, libaban la bebida oficial y se adentraban al desierto durante dos días siguiendo puntualmente al jefe, en un ambiente custodiado por guaruras, Gates y orcos; todo organizado por la secretaria de festejos, perdón de Turismo, con un costo aproximado de 45 millones de pesos sólo de hospedaje, alimentos, viáticos y bebidas.

Toca el turno al gobernador cuyo gusto por el rodeo quedó inmortalizado por el jinete del Centro de Saltillo y que implica la organización de un evento internacional promovido desde el Gobierno con patrimonio de los contribuyentes, y cuyos resultados económicos esperemos que esta vez sean redituables para la realización de obras de beneficio social, que mucha falta hacen a esta tierra. Por lo pronto, el gusto es propio y ¡a jinetear la yegua!, se ha dicho.

ALMACÉN EN CEROS. Cosa graciosa está aconteciendo en el seno de los organismos empresariales del Sureste de Coahuila, que han encabezado una batalla en contra de un abogado litigante que ha ganado diversos juicios laborales a empresas asociadas al gremio y que forma parte de una asociación de recursos humanos de la localidad.

Lo gracioso y raro resulta que esos mismos empresarios estuvieron de acuerdo que a todas las empresas de Coahuila, el Gobierno del estado les incrementara el impuesto sobre nóminas en un 50 por ciento, bajo el argumento de la realización de obras de infraestructura en beneficio de las compañías y sus trabajadores, pero resulta que el gobierno está utilizando esos recursos para comprar patrullas y armamentos a los orcos heredados, ante el silencio de los otrora aguerridos líderes empresariales que hoy se ocupan de luchas intestinas. Se los cargó el payaso y ni se dieron cuenta, jóvenes.

OTROSÍ. Ya salieron publicadas las reglas de elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial federal, generadas por la mente de Zaldívar y su pupilo Noroña, y estas señalan como método de elección las siguientes: 1) De tin marín, de do pingüé; 2) La pirinola; 3) El juego de las sillas; 4) El tango, tango, tabaré, tabaré; para el desempate; 5) Piedra, papel o tijera; 6) Zapatito blanco, zapatito azul o 7) “Pajarito, dígale la suerte al muchacho o la muchacha”. Y para el caso de las sentencias la fórmula única de “yo tengo otros datos”. Fuera más, dijo Jorgito. SÍ VALE.