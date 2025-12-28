La brecha entre el discurso del bajo desempleo y la realidad del mercado laboral en México

El mercado laboral en México atraviesa un momento de profundos contrastes. Por un lado, el discurso oficial celebra niveles de desocupación históricamente bajos; por el otro, las cifras detalladas del Inegi revelan una participación a la baja y una informalidad que se resiste a ceder.

Este panorama exige un análisis técnico que vaya más allá de los titulares para entender la verdadera salud de nuestra fuerza de trabajo.

TE PUEDE INTERESAR: Nada es verdad, nada es mentira...todo depende de la inflación que se mira

Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum ha destacado en sus declaraciones que México cuenta con la segunda tasa de desocupación más baja del mundo.

Más allá de la falsedad del discurso, basado en una comparación a modo con algunos países, esta afirmación encuentra eco en los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondientes a noviembre de 2025, donde la tasa de desocupación se ubicó en un sólido 2.7 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA).

Esta cifra representa un ligero incremento respecto al 2.6 por ciento registrado en noviembre de 2024.

El dato que enciende señales de alerta es la tasa de participación económica. En noviembre de 2025, esta se situó en 59 por ciento, lo que implica una caída significativa de un punto porcentual frente al 60 por ciento reportado en el mismo mes del año anterior.

En términos absolutos, la PEA sumó 61.5 millones de personas, una reducción de 152 mil individuos en comparación con 2024.

Esta contracción en la participación, especialmente marcada en las mujeres —cuya tasa bajó de 46.7 a 45.1 por ciento—, sugiere que una parte de la población en edad de trabajar está optando por retirarse del mercado laboral activo o se ha visto desplazada por condiciones menos favorables.

En cuanto a la calidad del empleo, la tasa de informalidad laboral (TIL1) sigue siendo el talón de Aquiles de la economía.

En el penúltimo mes de 2025, la informalidad alcanzó al 54.8 por ciento de la población ocupada, superando el 54.6 por ciento de un año atrás. Esto significa que 32.8 millones de personas laboran en condiciones de vulnerabilidad, sin acceso a seguridad social ni prestaciones de ley.

Para completar este análisis, será imperativo incorporar en las próximas semanas las cifras de empleo formal que reporte el IMSS para el cierre de diciembre.

Tradicionalmente, diciembre es un mes de bajas estacionales debido al fin de contratos temporales.

Por lo pronto, no debemos olvidar que, de acuerdo con último reporte del IMSS, el incremento en la generación empleos nuevos en noviembre pasado fue apenas del 0.9 por ciento respecto al mismo mes del año anterior.

El balance anual de plazas registradas ante el Seguro Social determinará si la baja desocupación celebrada por el Ejecutivo se traduce realmente en una mayor solidez del empleo formal o si la informalidad continuará siendo el principal refugio de los trabajadores mexicanos.