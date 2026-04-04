La conciencia y los derechos humanos

En la actualidad, gracias al desarrollo de las tecnologías de la información, es posible mantenerse al tanto de los acontecimientos que suceden en el ámbito internacional. En este contexto, podemos percatarnos de que persiste un conflicto bélico cuya evolución resulta incierta, el cual puede o no escalar a magnitudes mayores, generando repercusiones significativas en los ámbitos económico, político y social. En el ámbito nacional, también se observan diversos sucesos de relevancia: como el reciente nombramiento del nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde la prensa nacional lo señala como el funcionario de la comunidad LGBTQ+ con mayor rango en la historia del Gobierno Federal; o la destitución de una funcionaria federal por la difusión de imágenes en un contexto informal desde Palacio Nacional. A ello se suma la persistencia de enfrentamientos en diversas zonas del país entre fuerzas del Estado y grupos del crimen organizado, así como el hallazgo continuo de más fosas clandestinas asociadas a personas desaparecidas.

Mientras que en el ámbito estatal se observa la preparación de un nuevo proceso electoral para la renovación del Congreso del Estado. No obstante, en 2025 se llevó a cabo la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial; en 2026 corresponde la de diputaciones locales; y en 2027 tendrá lugar la elección de diputados federales. La sucesión de estos procesos electorales permite observar una movilización de recursos destinados a la organización y desarrollo de las elecciones, los cuales parecen ilimitados. Ante estos panoramas, surge una interrogante de carácter reflexivo: ¿Existe una conciencia colectiva capaz de afrontar y responder a tales circunstancias? A partir de lo expuesto, puede plantearse un ejercicio prospectivo desde una visión ideal: la configuración de un entorno social en que las conductas, tanto individuales como colectivas, se orientan por principios de empatía, una clara delimitación ética entre lo justo e injusto, y una preocupación genuina por el bienestar de las demás personas. Esta concepción se vincula con la construcción de una cultura de paz, donde diversos actores –institucionales y sociales– busquen solucionar mediante el diálogo distintos acontecimientos o problemáticas sociales mediante los principios de respeto a la vida, los derechos humanos y la no violencia. La conmemoración del Día Internacional de la Conciencia, el cual se celebró el pasado 5 de abril, se fundamenta en esta perspectiva, y destaca la importancia de la conciencia como principio orientador en la construcción de la paz, la promoción de la tolerancia y el fortalecimiento del respeto mutuo. Más allá de su carácter simbólico, esta efeméride propone una reflexión sobre la manera en que las decisiones individuales y colectivas inciden en la vida pública, particularmente en contextos caracterizados por desigualdades persistentes y conflictos sociales. Entre los propósitos que persigue esta conmemoración destacan: en primer lugar, la promoción de la sensibilización en torno a la importancia de fomentar una cultura de paz sustentada en el amor y la conciencia, en armonía con las prácticas y valores de las comunidades locales, nacionales y regionales; en segundo término, reafirmar la necesidad de difundir progresivamente estos principios a través de una educación de calidad, así como mediante estrategias de concientización pública y diversas iniciativas sociales; y, finalmente, destacar la estrecha relación entre una cultura de paz basada en el amor y la conciencia, así como la consecución del desarrollo sostenible.

Desde una perspectiva de derechos humanos, la promoción de la conciencia implica reconocer que la garantía efectiva de estos no depende exclusivamente de marcos normativos o institucionales, sino también de la interiorización de principios éticos por parte de la ciudadanía y de quienes ejercen funciones públicas. La vigencia de derechos como la igualdad, la no discriminación o el acceso a condiciones de vida dignas requiere, además de políticas públicas adecuadas, de una disposición colectiva para actuar conforme a dichos principios. En este punto, la conciencia se vincula estrechamente con la idea de corresponsabilidad social, en la medida en que cada actor, desde su ámbito de acción, contribuye a la consolidación de una convivencia más justa. Es así que el Día Internacional de la Conciencia ofrece un marco propicio para reflexionar sobre la dimensión ética de la vida social y su incidencia en la construcción de sociedades más justas y pacíficas. Lejos de constituir una conmemoración meramente declarativa, representa una invitación a fortalecer la articulación entre principios y acciones, tanto en el ámbito individual como en el colectivo. En un escenario global caracterizado por su complejidad, la conciencia se configura como un elemento fundamental para orientar la toma de decisiones, promover el respeto a los derechos humanos y avanzar hacia formas de convivencia sustentadas en la dignidad, la inclusión y la corresponsabilidad social. El autor es investigador de la Academia Interamericana de Derechos Humanos Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH