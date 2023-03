La devastadora comida ‘para niños’

No es la generalidad, pero los “juguitos” super nutritivos con azúcares añadidos y un buen sándwich de pan de caja, con el glorioso jamón de pavo están lejos de ser un “lunch” saludable para los pequeños. ¿Y que tal los nuguets congelados de dudosa procedencia con su glorioso cátsup” Papas a la francesa con la nueva modalidad del queso cheddar cremoso de lata, con aditivos y conservadores de alta peligrosidad para la salud.

¿Porqué un niño no come verduras? ¿Porqué todos los sabores de identificación infantil tienen que tener azúcar? Estos pastelillos de fondant con una gran cantidad de veneno disfrazado solo porque está de moda y se ve bonito.

Es incongruente que una mamá que va a su rutina de belleza y presume sus jugos en las redes no pueda llevar a sus niños a comer y pedir un filete de pescado con ensalada. El niño se emberrincha, escupe la comida, llora y el caos comienza, al punto que ni una sopa de fideo se le hace familiar.

Esto no significa que la madre debiera estar todo el día en la cocina, pero significa que muchas mamis no están pensando en la salud de sus hijos en un futuro. Niños sin energía, altos índices de diabetes, obesidad, desnutrición (estar pasado de peso no significa salud) falta de concentración, perezosos o hiperactivos.

Se entiende que las mujeres ahora tenemos otros roles, los tiempos son más complicados y las prisas limitan mucho las labores en el hogar, pero ¿Cuál es la diferencia de calabacitas rellenas en una salsita de tomate y unos frijoles en bola, a ponerle en el plato unos macarrones instantáneos bañados en este aditivo mortal con unos nuguets , cátsup y rematamos las papas a la francesa?

Si supieran lo terrible que es comer cosas fritas o lo dañino que es el aceite vegetal. Podemos hacer una fila de 20 minutos en estas cadenas de pollo y pizzas, pero no 20 minutos en hacer una rica sopita de papa con poro, un pedacito de pechuguita a la plancha, con unas rodajas de tomate llenas de potasio, aceite de oliva super bueno para estomago de los niños y también adultos y rematamos con un juguito super poderoso con vitamina C.

Los caldos de frijoles negros, lentejas, habas ¡puro hierro! Papaya para las enzimas, evitar los yogurts comerciales y leche (¿quién le dijo que la leche es buena para un niño?), con su jarabe de chocolate de marca conocida. Lea las etiquetas, infórmese qué le está dando a su niño, qué va a recordar este pequeñito cuando esté adulto en una cocina que solo huele a frituras y químicos, cuando la cocina tiene una memoria amorosa e inigualable, que hará que el crio recuerde siempre a su mami entre los aromas de una rica sopita de verduras; no es una crítica , es un saludable consejo.

Lea las etiquetas de los energéticos cereales de caja, los panecitos embolsados, las galletitas, las papas y estos productos altamente picosos de frituras. Sin duda se asustarán del diccionario químico que vienen en cada uno de estos productos. Busque lugares donde puedan disfrutar pizzas, hamburguesas de calidad si los hay, que comer de esta forma insana no se haga una costumbre en su mesa y sus niños tengan evocaciones a la cocina de casa .

¿Que comen tus niños?