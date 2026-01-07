La estrella #51 de la bandera estadounidense. Episodio 5

¿Les platico? ¡Arre!

Las 13 estrellas originales que formaron la primera bandera de Estados Unidos eran las colonias que lograron su independencia de Gran Bretaña el 4 de julio de 1776.

Conforme la Unión Americana ha ido avanzando se le van agregando las estrellas correspondientes a cada uno de los Estados que la conforman.

Alaska y Hawái en 1960 fueron las últimas anexiones. Compraron la primera a los rusos en 1867, por 7.2 millones de dólares, y se hicieron de la isla del Pacífico entre 1893 y 1898, mediante el derrocamiento de la reina Lili´uokalani y la instauración de un gobierno provisional, que contó con el apoyo de empresarios estadounidenses.

En el Museo Nacional de la Independencia, de Filadelfia, es exhibida la primera bandera de este país y llama la atención que la estrella que corresponde a Texas tiene inscrito en una placa el siguiente mensaje:

”Texas logró su independencia de México en 1839”, cuando la verdad es que ese territorio y gran parte de lo que hoy son tierras texanas, Arizona, Nuevo México, Arizona, Utah, Arkansas y fragmentos de otras entidades sureñas, fueron anexados por EU vía batallas y ventajosos tratados guiados por la supremacía norteamericana.

Ahí queda el apunte. Que Antonio López de Santa Anna haya sido el peor corredor de bienes raíces en la historia de México, es otra cosa.

VENEZUELA

La aprehensión de Nicolás Maduro es un acto más del colonialismo de Estados Unidos.

Que el ex chofer y guarura de Hugo Chávez sea un tirano de la peor calaña, no se discute.

Los 7 millones de venezolanos que han huido de ese país son testimonio vivo de la ruina que provocó el socialismo en esas tierras que nadan en petróleo.

Pero la hegemonía de Estados Unidos sobre el mundo es un título que se auto impusieron.

Están acostumbrados a “negociar” con la pistola en la mesa.

Buscan respeto, pero inspiran miedo.

La “extracción” -como ellos le llaman- de Maduro no es el fin, es el principio.

Los bordadores de Filadelfia ya están elaborando la estrella #51 para agregarla a la bandera estadounidense.

CAJÓN DESASTRE

