La estrella #51 de la bandera estadounidense. Episodio 5

Opinión
/ 7 enero 2026
    La estrella #51 de la bandera estadounidense. Episodio 5

Plácido DETONA® Afortunados los que se sienten dignos de abogar por la democracia mundial

¿Les platico? ¡Arre!

Las 13 estrellas originales que formaron la primera bandera de Estados Unidos eran las colonias que lograron su independencia de Gran Bretaña el 4 de julio de 1776.

TE PUEDE INTERESAR: EU, China y Rusia engullen pastel de 3 leches: Venezuela, Taiwán y Ucrania. Episodio 4

Conforme la Unión Americana ha ido avanzando se le van agregando las estrellas correspondientes a cada uno de los Estados que la conforman.

Alaska y Hawái en 1960 fueron las últimas anexiones. Compraron la primera a los rusos en 1867, por 7.2 millones de dólares, y se hicieron de la isla del Pacífico entre 1893 y 1898, mediante el derrocamiento de la reina Lili´uokalani y la instauración de un gobierno provisional, que contó con el apoyo de empresarios estadounidenses.

En el Museo Nacional de la Independencia, de Filadelfia, es exhibida la primera bandera de este país y llama la atención que la estrella que corresponde a Texas tiene inscrito en una placa el siguiente mensaje:

”Texas logró su independencia de México en 1839”, cuando la verdad es que ese territorio y gran parte de lo que hoy son tierras texanas, Arizona, Nuevo México, Arizona, Utah, Arkansas y fragmentos de otras entidades sureñas, fueron anexados por EU vía batallas y ventajosos tratados guiados por la supremacía norteamericana.

Ahí queda el apunte. Que Antonio López de Santa Anna haya sido el peor corredor de bienes raíces en la historia de México, es otra cosa.

VENEZUELA

La aprehensión de Nicolás Maduro es un acto más del colonialismo de Estados Unidos.

Que el ex chofer y guarura de Hugo Chávez sea un tirano de la peor calaña, no se discute.

Los 7 millones de venezolanos que han huido de ese país son testimonio vivo de la ruina que provocó el socialismo en esas tierras que nadan en petróleo.

Pero la hegemonía de Estados Unidos sobre el mundo es un título que se auto impusieron.

Están acostumbrados a “negociar” con la pistola en la mesa.

Buscan respeto, pero inspiran miedo.

La “extracción” -como ellos le llaman- de Maduro no es el fin, es el principio.

Los bordadores de Filadelfia ya están elaborando la estrella #51 para agregarla a la bandera estadounidense.

CAJÓN DESASTRE

Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza y Gaza.

Temas


política
Gobierno

Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Dos caras de la corrupción

Dos caras de la corrupción
true

¿A las armas mexicanos con la 4T?
true

POLITICÓN: Presume Coahuila consolidación de su modelo de seguridad con resultados sostenidos en tres administraciones
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para retirar el respaldo de Estados Unidos a decenas de organizaciones internacionales, incluidas agencias de la ONU y acuerdos climáticos, reforzando su política de repliegue multilateral

Trump retira apoyo de Estados Unidos a 66 organismos internacionales y profundiza su alejamiento de la ONU

Un altercado en el desierto de Viesca, Coahuila, terminó con la muerte de un campesino y con la detención del legendario director, un hecho que selló el tramo final de su vida pública.

El día en que ‘El Indio’ Fernández mató a un campesino en el desierto de Coahuila
El presunto responsable fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público.

Era policía en Ramos Arizpe hombre señalado por la muerte de su madre en Saltillo; fue dado de baja de la corporación en 2007
Cada vez más gobiernos están implantando chatbots en las escuelas. Algunos expertos advierten de que estas herramientas podrían erosionar la enseñanza y el aprendizaje.

Los gigantes tecnológicos se apresuran a introducir la IA en las escuelas de todo el mundo
Barry J. Pollack, de 61 años, lidera la defensa de Nicolás Maduro tras su captura en Caracas

Abogado de Maduro, defendió a Julian Assange y más casos complejos internacionales