Resulta el colmo de la ambición. Aún sigue el pensamiento desquiciado del país vecino en la decadencia del imperio. Ya no son la tabla de salvación. La mejora significativa de dinámica social.

Quienes crucen a manera ilegal, eufemismo desgastado de todos los problemas viene del exterior, serán multados.

La cuota suena a extorsión. Cinco mil dólares. Pagaran en bitcoins, paypal o visa. Ni idea. Quienes viajan hacia la frontera norte de México, conocen de las penurias del crimen organizado.

El Instituto Nacional de Migración extorsiona por igual. Centroamericanos, cubanos, haitianos, chinos y hasta sudacas. Jamás han visto en la vida esa cantidad reunida. De no pagar lo harán con cárcel. Tal vez trabajos forzados. Vendiendo un riñón. Donando sangre al ejército de Salvación.

Aun los aprobados por el servicio de inmigración y naturalización, deberíamos buscar la congruencia ante la embestida xenofóbica. Convocar en las plazas principales de nuestras ciudades para quemar las visas.

Por un tiempo no visitaremos a los primos chicanos. Ellos pueden regresar a las raíces a conocer lo simple de la vida.

Comprar en los outlets, pagar 30 dólares por persona para internarse cierta cantidad de millas, demerita la dignidad y el decoro, no de los hispanos o latinos, como les gusta referirse al grupo étnico cuestionado.

Continuamos reflexionando sobre la multa de los cinco mil dólares. Vaya manera de abandono de la diplomacia nacional. Si a los expendedores de visado les encanta retirar permisos. Exhibir a los ciudadanos, sin mediar ninguna causa abierta de manera penal. Pobre de los agachones nacionales. Aquellos energúmenos colectivos pidiendo la invasión del ejercito gringo. Quien no ama a su patria no ama a su madre.

Cinco de los grandes si te atrapan cruzando el río Bravo. Decantar la fidelidad combate la futilidad ambiciosa del crimen organizado desde La Casa Blanca, en Washington D.C.