La gente ocupada: el circo del ‘no tengo tiempo’

+ Seguir en Seguir en Google
Opinión
/ 22 enero 2026
    La gente ocupada: el circo del ‘no tengo tiempo’
    FOTO: FREEPIK

La verdad es que, hoy en día, ocupado no es productivo, es distraído. La mayoría de la gente no está ocupada. Está mal organizada, mal enfocada y emocionalmente dispersa

Si hoy en día le preguntas a alguien cómo está, no te va a decir “bien”.

Te va a decir: “Uff, ocupadísimo”. “Hasta la madre”. “No paro”. “No me alcanza el día”.

Y lo dicen con orgullo, como si estar agotado, disperso y hecho un cagadero fuera sinónimo de éxito.

TE PUEDE INTERESAR: Martes 13: el día en que la gente apaga el cerebro y prende la superstición

La gente ya no quiere vivir bien. Quiere verse ocupada. Porque estar ocupado vende.

Suena importante. Suena adulto. Suena a que “andas en chinga”. Aunque en realidad no estés avanzando ni madres.

La verdad es que, hoy en día, ocupado no es productivo, es distraído. La mayoría de la gente no está ocupada. Está mal organizada, mal enfocada y emocionalmente dispersa. Confunden: Responder mensajes con trabajar. Estar en juntas con avanzar. Contestar correos con producir. Llenar la agenda con tener propósito. Se la pasan corriendo... pero en círculos. Como hámster con ansiedad y café.

El “no tengo tiempo” es la mentira más aceptada del mundo. “No tengo tiempo” casi nunca significa eso. Significa: No es prioridad. Me da hueva. Me da miedo. No quiero enfrentar eso. Prefiero distraerme. Pero decir “no quiero” te deja mal parado. Decir “no tengo tiempo” te hace parecer responsable. Es la coartada perfecta del adulto moderno.

Curiosamente, tiempo para el celular siempre hay. Tiempo para series pendejas siempre aparece. Tiempo para chismes, drama y paja mental sobra. Pero tiempo para: pensar, decidir, cambiar, entrenar, aprender, mejorar, Ah no... ahí sí el reloj se pone mamón. La agenda llena y la vida vacía. Hay gente con la agenda hasta el culo... y la vida hueca.

No tienen claridad, pero tienen citas; no tienen rumbo, pero tienen pendientes.

No tienen paz, pero tienen recordatorios. Se sienten importantes porque siempre llegan tarde, siempre cancelan, siempre andan “a mil”. Eso no es éxito. Eso es desorden con ego.

El multitasking, un invento moderno. Para mí es hacer todo mal al mismo tiempo. “Yo hago varias cosas a la vez”. No, cabrón. Haces varias cosas a medias. Pero eso sí, te sientes muy chingón porque “andas en todo”.

Buscamos tener ocupación como anestesia. Porque estar ocupado también sirve para no pensar. Para no sentir. Para no decidir. Mientras estás “en chinga”, no tienes que preguntarte: ¿Esto que hago me gusta? ¿Esto me lleva a algún lado? ¿Esta vida la elegí yo o me dejé arrastrar?

La ocupación constante es una fuga. Un ruido bonito para no escuchar el vacío.

Y aquí entra el doble sentido del cansancio. La mayoría no está cansada por trabajar duro. Está cansada por trabajar sin sentido. El cansancio que pesa no es físico; es mental, es emocional, es levantarte todos los días sin ganas, pero con pendientes.

Moverte mucho sin saber para qué. Llegar a la noche agotado y sentir que no avanzaste nada. Eso desgasta más que cualquier jornada pesada.

Pero vivimos en la trampa social del “estar ocupado”. Y lo peor de todo esto, es que la sociedad lo premia. Si dices que estás tranquilo, te ven raro. Si dices que tienes tiempo, creen que no haces nada. Si dices que descansas, te juzgan. Aquí el aplauso es para el que anda roto, estresado y rebasado. Como si vivir hecho mierda fuera símbolo de compromiso.

TE PUEDE INTERESAR: Estrés y ansiedad de la mano: La prisa como estilo de vida

No se trata de hacer más. Se trata de hacer lo que importa. No necesitas más horas.

Necesitas más claridad. El tiempo no se encuentra: se decide. Cada vez que dices “no tengo tiempo”, pregúntate con huevos: ¿O no es prioridad? ¿O me da miedo hacerlo bien? ¿O me obligaría a cambiar algo?

Cuando eliges mejor, el tiempo aparece. Cuando enfocas, el ruido baja. Cuando decides, el cansancio se vuelve distinto: se vuelve digno. Como el martillo de Thor.

No vivas ocupado para no pensar. Vive consciente para no desperdiciar.

Porque al final, lo más triste no es no tener tiempo... es gastarlo todo sin haber vivido de verdad. Pero al fin y al cabo, esta es solamente mi siempre y nunca jamás humilde opinión. Y usted... ¿Qué opina?

Instagram: @entreloscuchillos

Facebook: entreloscuchillosdanielroblesmota

X: @entreloscuchillos

Correo electrónico: entreloscuchillos@gmail.com

Temas


Opinión
Salud
Vida

Daniel Robles Mota

Daniel Robles Mota

Oriundo de Matamoros, Tamaulipas, México, estudió la carrera de Licenciatura en Comercio Exterior, pero debido a su gran pasión e interés por la cocina, decide estudiar posteriormente la carrera de Profesional Gastronómico, la cual ejerce actualmente. Se ha desarrollado como Chef de distintos restaurantes. Es miembro de distintas organizaciones gastronómicas como: La Sociedad Mexicana de Gastronomía, Embajadores Gourmet sede México, así como además de estar certificado ante la WACS (World Association of Chefs Societies/ Asociación Mundial deSociedades de Cocineros) de París, Francia. Y Master Pizzaiolo ante la AVPN (The True Neapolitan Pizza Association (Associazione Verace Pizza napoletana,AVPN). Actualmente, se dedica a impartir cursos, talleres, masterclass y conferencias, así como brindar servicios de asesoría y consultoría gastronómica a distintas empresas y restaurantes.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La primera etapa contempla cinco rutas alimentadoras que conectarán colonias del sur y norte de la ciudad con los ejes troncales del sistema.

Rutas alimentadoras del transporte público en Saltillo se desplegarán en cinco fases hasta 2027
Elementos militares resguardan el inmueble cateado donde se almacenaban precursores químicos en Saltillo.

Desmantelan Ejército y FGR narcolaboartorio con material para drogas sintéticas en Saltillo
Especialistas advierten que, pese a la disminución del consumo entre adolescentes, el inicio temprano del alcohol sigue siendo un riesgo para la salud pública.

Coahuila: Enero abre la reflexión; el alcohol y su impacto en la salud de niñas, niños y adolescentes
BBVA México anunció una alianza con OpenAI para ofrecer acceso gratuito a ChatGPT Go a más de 34 millones de clientes.

Coahuila: BBVA México regalará licencias de ChatGPT Go a más de 34 millones de clientes
La alcaldesa de Frontera, Coahuila, Sara Irma Pérez (centro), anunció formalmente el evento Bodas Comunitarias 2026, en el que podrán participar personas de 13 municipios de la Región Centro.

Bodas Comunitarias 2026: el amor también se celebra en Frontera
Pensando en narcos

Pensando en narcos
Tatuajes politizados

Tatuajes politizados
true

Nuevas coplas viejas