$!La lección de Edo y el olor que derrumbó mi vocación religiosa

Me dejaron en la puerta del Seminario Menor con mi maleta y un beso en la frente. Dos monos con sotana negra me recibieron; si no fuera por la banda azul en la cintura, parecerían de los de Matrix. Uno anotó mis datos en una hoja y el otro revolvió mi maleta para revisar. Que si no traía alcohol o drogas, preguntó. Está bien que mi bigote de chocomilk me hacía ver más grande, pero no tanto como para comprar nada de eso. Me mandaron a un salón grande donde estaban los demás. Unos platicaban en bolitas; otros, como yo, no sabíamos ni dónde poner la mirada.

Un sacerdote llegó a poner orden. Se presentó junto con los malencarados que lo acompañaban. Que Dios nos puso ahí, que somos parte de su plan y teníamos que estar orgullosos de haber sido elegidos de entre nuestra comunidad, decía. Se fue y nos dejó con el menos amargado de los seminaristas. Nos sentaron formando un círculo para presentarnos entre nosotros: teníamos que decir nuestro nombre y de dónde veníamos. Después, recordar el nombre de todos los que se habían presentado antes. Odio esas dinámicas forzadas. Nunca he entendido esa obsesión por memorizar cosas. Los que no venían de un grupo religioso eran monaguillos en alguna iglesia. Rubén era de la iglesia del Espíritu Santo y Eduardo, de la Catedral.

A Eduardo, lo conocía de los Scout, nos tocó en el mismo grupo para lavar platos. Al principio no estaba seguro de que fuera él, pero lo supe cuando le vi la cara como de dibujo de Nickelodeon. Hay gente bonita-bonita, como Belinda, que parece dibujada para Disney. Él más bien era bonito como un personaje chueco de Rugrats, con espinillas. Se quejaba por lavar trastes y tener que sacar agua en tinas porque estaba descompuesta la bomba. Llevaba dos platos y ya estaba todo mojado. Decía que su familia no lo mandó ahí para que “lo trajeran de gato” y que si no tenían monjas o algo así para que hicieran esas cosas. Yo me reí y comenzamos a bromear. No sé si se acordaba de mí, pero era el único que me había hablado.

—Me dicen Edo. Tú eres Marcelino Pan y Vino, ¿verdad?

Al terminar de arreglar la cocina fuimos a los dormitorios. Todos corrieron hacia una cama; Edo y yo nos quedamos parados.—No hay pedo, es mejor en el piso. Mi hermano vino el año pasado y dijo que a uno se le pegaron los piojos, están bien cochinos los colchones.Detrás llegaron los agentes de Matrix para darnos un colchón delgadito y cobijas. Antes de dormir, como en los Scouts, Edo se puso a contar chistes en voz bajita. Yo estaba como a tres lugares de él y no podía contener la risa. Con un almohadazo, un seminarista terminó su sesión de stand up y lo cambió a mi lado. Ya con el dormitorio en silencio, cerré los ojos.—Extraño a mi novia —me despertó Edo.—Nada más de acordarme y se me pone bien dura, mira —dijo señalando el bulto en las cobijas. Hice como que no veía y le pregunté cuánto tiempo tenía con ella. Que dos meses. Apenas me iba a platicar dónde la conoció y llegó un “agente” a callarnos con la amenaza de sacarnos a dormir al pasillo.

Todavía no salía el sol y ya estábamos escuchando la voz chillona de Rubén, gritando que nos habíamos quedado dormidos.—Pinche joto —bostezó Edo.El delator fue premiado conduciendo la oración del desayuno.—Y si me permiten, quisiera encomendarnos a María Santísima también.Todos voltearon los ojos mientras él se desvivía declamando una oración poco conocida con ademanes como de geisha.

Durante el día nos dieron clases sobre el sacerdocio. Entre historias de santos y diapositivas gastadas, nos vendían la santidad de la vocación religiosa. A los que ya habían sido monaguillos les pidieron contar alguna historia que los hubiera marcado. Rubén se deshizo contando trabajos altruistas en colonias marginadas, hablando de la luz en los ojos de los niños, de la santidad de su párroco. Edo habló de la vez que le dolió la panza por los dulces duros que se comió en una posada comunitaria. La tarde fue libre, lo que significaba solo una cosa: fútbol.

Edo se puso solo de capitán y me eligió primero. Nunca me había pasado. Sentí un calorcito en el pecho y los cachetes. Le dije que me pusiera de portero porque no era nada bueno; me dijo que los dos íbamos a ser delanteros. Perdimos, pero no como en el colegio, en ceros, nos ganaron solo por uno. Yo no metí ningún gol, pero mi pata no estuvo tan chueca y ayudé a concretar algunos, me sentía Maradona. Rubén estuvo todo el tiempo bajo la sombra de un árbol flaco, se escondía tras la Biblia para ver cómo Edo lo dejaba todo en la cancha, de vez en cuándo se paraba para estirar las piernas: parecía una delicada garza alzándose en el pantano.

Los siguientes días fueron parecidos: oraciones y juegos. Una noche, después de que comprobaron que Rubén estaba dormido, armaron una competencia para ver quién tenía más pelos en la axila y en el pubis. El primero fue un empate entre monaguillos; el segundo, lo ganó uno de Parras. Estoy casi seguro que Rubén tenía un ojo abierto.