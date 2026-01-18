La Marina se sacude (y se alinea con Estados Unidos)

En un momento definitorio -anticipado desde 2016, más reformas legales en 2025-, la Marina concretó el viernes una transformación operativa que la dota del mayor poder que haya tenido nunca, depositado en las manos del titular, actualmente el almirante Raymundo Morales Ángeles. Como nunca también, la apuesta central está alineada con estrategias diseñadas desde Estados Unidos.

Reformas a la ley orgánica y al reglamento interno de la Marina desembocaron en un rediseño completo de la institución, en virtual espejo con sus similares de Estados Unidos. El nuevo organigrama amplía y centraliza en la Armada atribuciones en materia de combate al terrorismo, ciberseguridad, inteligencia, uso de inteligencia artificial y seguridad pública. También refuerza el control sobre los puertos marinos y la Marina Mercante.

TE PUEDE INTERESAR: Godoy y Alcalde, las dos fiscales (bajo la tormenta)

El centro de esta sacudida está en la desaparición del Estado Mayor General de la Armada, con tareas consideradas dispersas, para crear la Jefatura de Operaciones Navales, cuya cabeza no variará: el almirante José Manuel Salinas Pérez, con un mando amplísimo sobre 11 áreas diferentes y las nueve zonas navales en las que está dividido el país.

En la cúspide se halla el titular Morales Ángeles, que durante los meses recientes ha sido descrito bajo una dura presión desde Palacio, al grado de que se llegó a pronosticar su salida del cargo, según fuentes familiarizadas con este sector.

Un mensaje simbólico que acompañaría esta transformación de la Marina fue retrasado en el Senado mexicano a la luz de los acontecimientos en Venezuela. Estaba previsto que hoy lunes 19 fuera autorizada la entrada de instructores SEAL de la Armada norteamericana. Llegarán dotados de tecnología y armamento. Tiempo después, al menos 13 oficiales de alto rango de la Marina visitarán Estados Unidos dentro de la misma línea de trabajo.

No se tratará de un hecho aislado. Analistas han reportado la reiterada presencia de marinos mexicanos en instalaciones militares del vecino país. Juan Veledíaz, autor del sitio digital EstadoMayor.Mx, reportó que en abril de 2022 oficiales de la Armada se embarcaron en el “USS James E. Wllliams” para participar en trabajos ligados con el programa de Seguridad Marítima de América del Norte, en sus denominaciones “Tradewinds” y “Rimpac”.

Hace 10 años ya las fuerzas armadas en ambos lados de la frontera consolidaron un acercamiento descrito como bajo las directrices del Comando Norte del Pentágono norteamericano. Surgieron entonces el llamado “Diálogo de Arto Nivel de Seguridad”, que generó un “Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANGSEG)”. Durante el sexenio López Obrador la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desechó igualmente su Estado Mayor, para darle paso al Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional y la creación de la Comandancia General del Ejército..., justo como existe desde hace décadas en Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR: Prepararse para lo que viene en México tras la caída de Maduro

Esta labor para hacer “compatibles” las estructuras de ambas naciones podrá ayudar, o no, a reducir el crimen y la inseguridad en México. Podrá, o no, tranquilizare humor tan volátil de la Casa Blanca. Pero lo que es un hecho es que se trata de un proceso mucho más complejo e intenso de lo que se conoce en general, y carente de cualquier tipo de escrutinio público.

APUNTES: INFORMACIÓN Y CONTRAINFORMACIÓN

Palacio parece haber determinado que sea la presidenta Claudia Sheinbaum la única voz gubernamental que responda a señalamientos no sólo de su homólogo Donald Trump, sino de los miembros de su gabinete. También, ante reportes periodísticos internacionales (tres en la última semana, en medios con alcance global). Podría ser un buen momento para intentar otra estrategia frente a un escenario que previsiblemente crecerá. El tema no es únicamente quién responde, sino cómo; incluso, dónde.