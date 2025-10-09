La militancia del sistema

Washington pelea contra California. Allá van a dar la Guardia Nacional. La soldadera de tripas obedientes. A media tarde la peste extiende su manto a Illinois. Es tanto el odio racial del senil mandatario naranja. Todo oleaje a los Demócratas desagrada al tirano del despacho oval.

Ilustre comendador. Autor de las ordenes ejecutivas estériles. Arrasa con sus leyes marciales. Ama el narcisismo de la muerte republicana. Preferible resulta el autoexilio en Irlanda.

Guadaña financiera contra Canadá y México. Mejor es vivir en austeridad y estrechez. A dormitar la falta de oxigeno en la sangre. Rodillas en el suelo. Hincados antes de recibir el contacto visual del emperador.

Vamos a firmar acuerdos con de mercado con Rusia, Brasil, India, China, Corea. Vendemos al mercado mundial. Buen invento a la prueba error.

Premio nobel en Física. Los reconocidos científicos norteamericanos sobreviven con el pesar del presidente menos capacitado del universo.

Recorte financiero a los institutos. Adjuntemos a las universidades. Castigo a los patrocinadores, donantes y estudiantes. Simpatizar con la causa Palestina. Policía estatal con cinchos, esposas y gas pimienta. Disuelvan las manifestaciones. Censura a los egresados en la entrega de títulos y diplomas.

La secretaria de Guerra estudia cada uno de los indicadores. Puede arrestar sin necesidad de juez, juicio o debido proceso. El oscurantismo ya no es romano. Postal de agujeros negros. Washington debe ser limpiada primero. No más homeless. Tampoco migrantes latinos. Bienvenidos a la tierra de la libertad. Donde cada ciudadano cuenta con más de un arma para defenderse del enemigo invisible. Compre su tiempo en la torre Trump. La biblia firmada por Donald. Ropaje para el rey desnudo.

Jamás en la historia algún notable segregacionista, supremacista blanco, ha obtenido el nobel de la paz. Dios sabe. En eso confiamos.