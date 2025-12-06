El tiempo de Adviento es un tiempo de victorias.

Es un tiempo de preparación.

Un tiempo de purificación y de sanación interior. Un tiempo para consistencia, para concavidad y para apertura.

Son los pasos necesarios para recibir algo. El recipiente ha de tener consistencia en fondo y paredes. Tiene que ser cóncavo y no convexo porque lo cóncavo es hospitalario y receptivo y lo convexo es repulsivo y excluyente. Y no debe tener tapadera sino apertura total para que nada impida el ingreso del don.

El Adviento no devorado quita obstáculos, vence a intrusos, concentra y evita distracciones, busca y encuentra el sentido auténtico de las festividades.

LAS NAVIDADES VORACES

Las falsas navidades santocloseadas solo buscan exterioridades, decoraciones y apariencias deslumbrantes y colorineadas. Con pinos atiborrados e impacientes.

Fomentan precocidades y anticipaciones. El Adviento es devorado por una seudo-navidad mercantilista y precipitada e invasora. Sin preparación necesaria, deja a las familias inconsistentes, convexas y con tapadera.

Es una navidad anacrónica que solo piensa en regalos, en adornos y despilfarros con aguinaldos fugaces, en posadas sin peregrinos que, por eso no lo son, con atracones tóxicos e indigestos en que cuenta más el paladar que la propia lengua para conversar serenamente.

Cuando la “navidad” devora al Adviento, se pierde esa maravilla que es prepararse interiormente para esperar con dignidad: no algo sino a alguien que viene como regalo divino y quienes lo reciben lo hacen convirtiéndose, también, en regalos para el que viene a traer la alegría de la salvación.

FISCALIZACIÓN FEMENINA Y MORENA

Ha de ser ese organismo fiscalizador un árbol independiente, con fisonomía ciudadana.

Por sus frutos se irán conociendo sus aciertos y sus desaciertos.

La opinión pública visualiza muchas tareas que han quedado enterradas, incompletas o rectificables en metodología, para ofrecer resultados de nula impunidad y recta aplicación de la ley, sin atenuaciones partidistas, para que la fuerza de lo vindicativo no quede neutralizada ni la justicia distorsionada.

RAÍCES Y CAUSAS MARGINADAS

Hacer más severas las sanciones, más abundantes y accesibles los fármacos, más numerosas las represiones, más amplias las cárceles, no cancelan las raíces y las causas. Calman síntomas pero no atacan infección.

Para delitos y adicciones lo acertado y eficaz es el fomento educativo para respetar la legalidad y la información oportuna y las campañas constantes, como sistema defensivo personal frente al engaño de los enervantes.

Frente a las manifestaciones de inconformidad, privilegiar y anticipar el diálogo y el acuerdo que las haga inútiles. Frente a la obesidad creciente, no sólo medicamentos sino información nutricional y fomentar hábitos de sobriedad. No más prisiones para delincuentes sino civilidad que evite violencias y desórdenes.

TÉ CON FE

-¿Canta bien Andrea Bocelli?

-Piensa mejor al decir, en concierto a adinerados: “Si has sido bendecido con riqueza, úsala para bendecir a otros.

“Ningún hombre debería construir palacios mientras los niños no tienen hogar.

“Si tienes más de lo que necesitas, en realidad no te pertenece, le pertenece a aquellos en necesidad”...