La pasión no se hereda; se contagia.

El problema fue que me enteré con muy poca anticipación: las entradas estaban completamente agotadas.

El sábado pasado estaba trabajando en Saltillo cuando me enteré de que se celebraba la onceava Vendimia de Viñedos Don Leo, en Parras. Ya conocía la bodega y no me la quería perder.

Llamé a mi amigo Juan Ramón Cárdenas, chef y fundador de Don Artemio, para ver si podía ayudarme. Hizo algunas llamadas y finalmente apareció una entrada de una persona que no podría asistir.

Así fue como terminé viajando a Parras con Juan Ramón y con su hijo Rodrigo.

Mientras recorría el lugar, entre casi 2 mil personas, pensaba en algo que veo permanentemente en mi trabajo con empresas familiares.

Muchos pueden fabricar un buen producto. Pocos consiguen crear una experiencia. Y, muchos menos, lograr que la gente quiera ser parte de ella.

Porque lo que vi ese sábado iba mucho más allá del vino.

Vi familias de Coahuila y Monterrey que habían viajado para pasar el día juntas. Amigos reencontrándose. Empresarios conversando fuera de sus oficinas. Padres e hijos compartiendo una mesa. Personas que habían reservado su lugar con anticipación para ser parte de una celebración que ya se ha convertido en un verdadero punto de encuentro.

Y ahí hay, para mí, una enseñanza empresarial interesante.

Innovar no siempre significa inventar un nuevo producto o incorporar la última tecnología. A veces significa entender que alrededor de un producto se puede construir una experiencia, contar una historia y generar un espacio al que las personas quieran regresar.

Don Leo tiene, además, una particularidad que hace que el caso sea especialmente interesante para quienes trabajamos con empresas familiares. No estamos hablando de una familia que lleva cien años produciendo vino de la misma manera. Estamos frente a una familia empresaria que, honrando su origen y su historia, se animó a construir algo nuevo y, en relativamente pocos años, logró ocupar un lugar relevante en la industria del vino mexicano.

Y esto toca uno de los grandes desafíos de cualquier empresa familiar.

Una empresa se hereda. Las acciones se heredan. Un apellido se hereda. La pasión, no.

No existe protocolo familiar, testamento ni estructura societaria capaz de garantizar que la siguiente generación sienta por la empresa lo mismo que sintieron quienes la construyeron.

La pasión funciona de otra manera. Se transmite viendo. Se despierta participando. Y, fundamentalmente, se contagia.