La polémica del miedo: ‘este gobierno los lleva al comunismo’

Recientemente se desató en este país una discusión pública muy interesante. Resulta que la Secretaría de Educación Pública propuso que era necesario que los profesores y los estudiantes conocieran la obra de Karl Marx y de Friedrich Engels . La propuesta levantó ámpula, “este gobierno los lleva al comunismo”, fue el grito generalizado: la de Marx es una obra que no sirve para nada, es un proyecto fracasado y fuera de tiempo, por lo que en años pasados los libros de Marx fueron quemados o echados a la basura porque son inútiles, son algunos de los argumentos más escuchados y se rechazó que incluso fuera estudiado y analizado en la educación superior. Fue una inquisición discursiva neoliberal.

Lo importante de la obra de Marx es comprender que no se trata de individualizar los problemas, estos son provocados por procesos sociales, en primer lugar, y se presentan lo mismo en los Estados Unidos que en la India, México y toda América Latina, por lo cual es evidente que estos fenómenos están interconectados, nos llevan más allá de lo lineal. No se ha comprendido que el trabajo de Marx es una obra que nos permite analizar, pensar las causas de los problemas pasados y actuales de las sociedades para comprenderlos y superarlos mediante esfuerzos sociales conjuntos. En el marxismo se tiene una herramienta muy crítica, sobre todo cuando se comprende que hay intereses que son de todos, sociales, y chocan contra los intereses de otros grupos, sobre todo los que son producto del trabajo y se van hacia el beneficio particular.

La paranoia en contra de la propuesta de estudiar colectivamente el marxismo ha levantado un discurso chovinista que subraya “con nuestros hijos no se metan”, como si estos fueran cosas, o propiedad privada. En la historia de México ya se han presentado casos de oposición, durante el mandato de Lázaro Cárdenas que se propuso la educación socialista los sectores “neomacartistas”, conservadores se opusieron y aún se piensa que el capitalismo es insuperable, sin entender que el marxismo es un método vigente de estudio de los fenómenos sociales, aún los actuales.

