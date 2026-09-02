La Presidenta y el caudillo en la pelea por el poder

Era el diseño de un Estado débil, al que Sheinbaum contribuyó sin ver las consecuencias a largo plazo, que hizo al expresidente transexenalmente poderoso, pero produjo una contradicción: si bien López Obrador se fue de Palacio Nacional , el modelo de poder no se fue con él. Controla al partido, pero no al gobierno, una situación de mando bicéfalo que explica buena parte de lo ocurrido en las últimas semanas, en particular con el episodio de Rubén Rocha Moya , que expuso el cáncer del régimen, la ausencia de una cadena de mando política claramente reconocida dentro del movimiento.

Las últimas semanas del segundo año de Claudia Sheinbaum en la Presidencia han dejado una pregunta que no estuvo en el discurso del Segundo Informe, pero que es mucho más importante que cualquiera de las cifras que dio ayer a media mañana: ¿quién manda en Morena ? La respuesta formal es sencilla: Sheinbaum. La respuesta política es bastante más complicada, porque Morena no nació como un partido institucional, sino alrededor del liderazgo de Andrés Manuel López Obrador , que no construyó un movimiento que sobreviviera a su fundador, sino uno cuya cohesión dependiera de su autoridad.

Rocha Moya fue un punto de inflexión para la Presidenta. Sin considerar la ruptura con su mentor y jefe moral, entró en la disyuntiva: ¿quién manda aquí, quién tiene la responsabilidad y quién pagará los costos si fracasa? Será ella la que pague la factura. El cierre del segundo año de gobierno dibujó un parteaguas sexenal, porque si no ajusta, corrige y asume el mando único, podría ser el final de su mandato, no constitucionalmente, sino en la sumisión del poder.

La Presidenta tiene que cambiar las formas y la toma de decisiones. No puede no saber –y menos admitirlo– de los delirios de Andrés López Beltrán o de la gobernadora que se ha ofrecido como colaboradora de Estados Unidos, ni de la que voló en aviones de sus proveedores. Tampoco decir que ignoraba que Argentina iba a regresarle al marino huachicolero, y que dos acusados de trabajar con el Cártel de Sinaloa, como Rocha Moya, están cantando en el norte a cambio de beneficios.

Ya no puede haber desobediencias flagrantes, como la de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México –porque pensar que es autónoma es una ingenuidad–, que se resiste a despedir a su secretario de Gobierno por inepto, como se lo ha pedido, ni aceptar berrinches como los de su consejera jurídica, que después de cometer errores, cuyos costos recayeron en ella, rechazó, hasta ahora, la salida de Palacio Nacional a cambio de la candidatura en la alcaldía de Coyoacán, porque se le hacía poco. La Presidenta tiene que recuperar el poder presidencial sobre sus coordinadores parlamentarios y evitar que otros liderazgos de Morena la ignoren.

Sheinbaum ha tenido que gastar capital político para apagar los incendios provocados por su propio partido, porque éste no es capaz de procesar las ambiciones de sus militantes ni resolver conflictos y establecer reglas. No se puede decir que exista una anarquía, porque no la hay. Lo que existe es el poder dual, en donde las decisiones se toman en dos lugares que tienen diferentes objetivos. La Presidenta se olvidó de lo que hace dos semanas parecía un recálculo de su gobierno, cuando en el contexto del intento de Rocha Moya por regresar a la gubernatura, dijo de manera cáustica: “por encima de cualquier nombre, de cualquier grupo y de cualquier interés particular, está el pueblo y la Nación”.

Aquello quedó sepultado. “No se equivoquen”, dijo ayer. “Aquí no hay discusiones; no hay rompimientos”. Previamente, Sheinbaum había hablado de una transformación que tenga valores morales, cuyos militantes sean honestos y austeros. Pero palabras sin consecuencias para los violadores de sus principios, ni inhibición provocan. De ahí que le sigan disputando el poder los obradoristas, que son los únicos que han mostrado su desprecio e irrespeto a la Presidenta.

La carrera por las gubernaturas del próximo año lo está demostrando. Sheinbaum tiene sus candidatos, pero López Obrador tiene a los suyos, que son diferentes. Nadie sabe con certeza quién tiene la última palabra, pero hay precandidatos impulsados por Palacio Nacional que han optado por consultar con López Obrador para que no se les atraviese, como sucedió recientemente con los claudistas en Quintana Roo. La lucha es por recuperar el control político de un partido que durante años tuvo un sólo árbitro, que es donde surge todopoderosa la figura de López Obrador, que no necesita estar en Palacio Nacional para seguir siendo un factor de poder.

Su influencia no depende solamente de instrucciones directas, sino del peso que se le asigna, en el cruce de mensajes, a sus instrucciones, como sucedió con Rocha Moya.