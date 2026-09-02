Octavo Informe de Gobierno de AMLO

Es más bien un ejercicio para revisar el “legado” de las “grandes obras” de López Obrador, a ocho años de que tomó posesión. Su presidencia estuvo marcada por un puñado de proyectos consentidos en los que AMLO no sólo invirtió su capital político, sino también miles de millones de pesos de todos los mexicanos. Más que legado, se confirma que constituyen una suerte de herencia maldita con la que ha tenido que lidiar –y atragantarse– la presidenta Sheinbaum.

No. En contra de lo que el título podría sugerir, esta columna no busca denunciar que Andrés Manuel López Obrador sigue mandando y que la presidenta Claudia Sheinbaum sencillamente acata sus instrucciones. No.

En los últimos días, una serie de reportajes en El Universal han constituido una especie de Informe de Gobierno involuntario de la gestión de López Obrador. Como si fuera su Octavo Informe. Estos son los datos duros:

Mexicana de Aviación pierde dos millones y medio de pesos cada día. Le ha costado casi 40 mil millones de pesos al erario y, en promedio, la mitad de los asientos de un vuelo van desocupados.

El Tren Maya ha perdido 14 mil millones de pesos. Apenas antier se volvió a descarrilar.

El Tren Interoceánico estaba presupuestado en 20 mil millones de pesos. Ha costado 62 mil millones. El triple. Sólo genera ingresos para cubrir el 3 por ciento de sus gastos operativos. Lleva seis siniestros; el más grave de ellos mató a 14 personas.

La refinería de Dos Bocas opera al 41 por ciento de su capacidad y ha costado 21 mil millones de dólares. AMLO había prometido que no rebasaría los 8 mil millones. O sea que se disparó casi al triple.

Gas Bienestar no logró salir de la Ciudad de México. Se supone que iba a brindar gas barato por todo el país. Sólo opera en nueve alcaldías. Inversión inicial: 4 mil 500 millones de pesos. Costos: 2 mil 500 millones. Utilidades netas: cero pesos.

El AIFA lleva 4 años operando. No llega a sus metas de movimiento de pasajeros... ni por el impulso que significó el Mundial.

La Megafarmacia ya ni bodega es. Es un elefante blanco, un edificio abandonado. El nuevo modelo del gobierno de Sheinbaum para resolver el desabasto de medicinas es justo lo contrario: instalar miles de pequeñas farmacias por todo el país que garanticen un cuadro básico de medicamentos.