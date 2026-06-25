La seguridad en Coahuila se legítima en los ciudadanos

David Bayley, fue un politólogo estadounidense reconocido por sus investigaciones sobre la policía, seguridad y sus reformas. Analizo a diferentes fuerzas policiales, las de su país; Japón , India, Reino Unido y Australia; aunque su trabajo más importante, fue el estudio del sistema policial japonés, particularmente en los Koban, que son pequeñas estaciones de policía de barrio. Una de las razones de éxito en aquel país, radica primordialmente en la cercanía de los policías con los ciudadanos.

La confianza institucional, la prevención y la proximidad; continuan siendo desafíos centrales en nuestro país para las corporaciones policiales y las instituciones de procuración de justicia.

“La policía del siglo XXI no se mide por el número de arrestos o patrullas desplegadas, sino por la confianza ciudadana que es capaz de construir”

En términos de política pública, la seguridad -sostenible- suele construirse en la prevención, investigación, justicia y confianza ciudadana. Sin un equilibrio, las expectativas se convierten en promesas, acciones limitadas o temporales.

Coahuila eso lo tiene presente, bajo la premisa que, unidos formamos parte de la estrategia de seguridad, que hace a Coahuila, el Estado más seguro de la frontera. Una de las estrategias es el modelo de proximidad y presencia territorial, convirtiendo a nuestra entidad, en la más segura de la frontera.

La proximidad en la seguridad, es por una parte estrategia y por otra, una filosofía de orden público, que busca construir la seguridad de todos los ciudadanos de un entorno, de manera colectiva, a través del acercamiento continuo, directo y dinámico; donde entre todos formen parte de la seguridad. Siempre va ser mejor una policía preventiva y cercana a una reactiva.

En Coahuila, las fuerzas de seguridad, actúan significativamente de manera presencial; esto significa que el trabajo en territorio, es un despliegue físico, activo y estratégico para disuadir el delito, garantizar el orden público y proteger a la ciudadanía. Se opera de manera permanente y visible.

Este enfoque, del bloque seguridad-procuración de justicia, funciona de una manera más cercana donde las instituciones de seguridad, puedan mantener diversos canales de comunicación que coadyuven a seguir construyendo el tejido social.

En conclusión; “una sociedad segura, no depende únicamente de más policías o más fuerza, sino de estrategias de seguridad y procuración de justicia legítimas, profesionales, cercanas a la ciudadanía y sujetas a controles democráticos”.

La seguridad ciudadana, resulta ser el nuevo paradigma, que coloca a las personas en el centro de las políticas públicas.