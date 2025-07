La verdad sobre los recursos federales para Coahuila

A la memoria de mi amigo Jaime Peña Verastegui, que se nos adelantó en el camino.

Recientemente, el gobernador Manolo Jiménez anunció que habría un ajuste en las participaciones que recibe Coahuila del gobierno federal, por un monto de “varios cientos de millones de pesos”. También, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz, dijo algo similar y sostuvo que, desde hace siete años, el gobierno federal “difícilmente cumple las metas de recaudación y por eso recorta a estados y municipios”. Esto no solo es falso, sino que revela una preocupante ignorancia o, peor aún, mala intención.

La realidad es muy sencilla: los recursos federales que reciben estados y municipios en México no dependen de caprichos, sino de fórmulas técnicas claramente definidas por la Ley de Coordinación Fiscal, vigente desde hace más de 20 años. En resumen, el gobierno federal recauda los principales impuestos (IVA, ISR, IEPS) y los distribuye entre estados según criterios específicos como población, recaudación local y condiciones económicas.

Es importante entender que cuando se aprueba la Ley de Ingresos cada año, los montos asignados son estimaciones basadas en proyecciones económicas. Es decir, no son cifras exactas, sino cálculos sujetos a ajustes posteriores conforme avanza el año y se tienen datos reales de recaudación, crecimiento económico, dinámica poblacional, etc. Esto sucede cada año, en todos los estados.

De hecho, si revisamos las cifras de Coahuila entre 2017 y 2024, observamos que el estado siempre ha recibido más recursos federales de lo originalmente presupuestado en ese periodo de tiempo, al considerar todos los ingresos federales (participaciones, aportaciones, convenios, etc.):

2017: recibió 4 mil 366 millones adicionales.

2018: recibió 4 mil 466 millones adicionales (incluyendo casi 959 millones adicionales en participaciones).

2019: recibió 2 mil 434 millones adicionales.

2020: recibió 3 mil 254 millones adicionales.

2021: recibió 883 millones adicionales.

2022: recibió mil 952 millones adicionales.

2023: recibió mil 688 millones adicionales.

2024: recibió 2 mil 145 millones adicionales.

La fuente es la propia Cuenta pública que elabora el gobierno de Coahuila cada año.

¿Qué significa esto? Que no existe ninguna política “contra Coahuila” por parte del gobierno federal. Lo que sí existe es un manejo técnico, transparente y ajustado a la realidad económica del país. Desde luego, existen variaciones naturales y, todo lo sugiere, inevitables, mientras no encontremos la forma de adivinar exactamente cómo se comportará la economía cada año (algo que, salvo que creamos firmemente en la magia, no se ve cómo sea posible).

El alcalde Javier Díaz afirma irresponsablemente que durante los últimos siete años “difícilmente se cumplieron las metas de recaudación”, culpando así al gobierno federal. Pero las cifras oficiales lo desmienten rotundamente:

2018: Meta cumplida

2019: Meta cumplida

2020: No cumplida (pandemia)

2021: Meta cumplida

2022: Meta cumplida

2023: No cumplida (variación en precios del petróleo)

2024: Meta cumplida

Es decir, en realidad se cumplieron 5 de 7 años. Y en lo que se ha reportado de este año 2025, las metas también se han cumplido con creces, a pesar de la difícil situación económica por la incertidumbre que han generado las políticas de Trump. Entonces, ¿por qué miente el alcalde? La respuesta parece clara: generar un escándalo político y confundir a la población con falsedades. El gobernador fue mucho más cauto, aunque su declaración funcionó como el “banderazo de salida” para comentarios desafortunados en la mayoría de medios de comunicación, que, como sabemos, están muy bien pagados por el gobierno estatal (reciben montos seguramente superiores a las de cualquier ajuste).

Lo más lamentable es que este intento de engañar a la gente con la supuesta incapacidad federal para recaudar, desvía la atención del verdadero debate necesario: mejorar la distribución fiscal y fortalecer el diálogo honesto sobre cómo repartir mejor los recursos del país. Pero en lugar de eso, el PRI elige la mentira y el escándalo.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no solo respeta estrictamente la ley, sino que además realiza inversiones históricas en Coahuila, como el tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, con una inversión sin precedentes de casi 140 mil millones de pesos, ¡mucho más de lo que ha invertido el PRI en Saltillo en 40 años!

Que no te engañen. Coahuila no está siendo castigada: hay ajustes, como cada año y como en cada estado, y también, una inversión federal histórica y sin precedentes que va a transformar nuestro estado y nuestra ciudad. Elevemos el nivel de debate.

