Lalo Olmos y su histórica desadaptación laboral

Costumbre histórica es que el político lagunero Eduardo Olmos, al inicio de todo proyecto institucional lo haga con mucha enjundia y, conforme pase el tiempo, la batería se le agote.

Lalo, como alcalde de Torreón, fue conocido por sus frecuentes ausencias; como legislador local tuvo un periodo de buen trabajo; y ahora como secretario del Ayuntamiento volvió a las andadas.

Funcionarios torreonenses juran y perjuran que Eduardo casi no acude a sus labores y cuando lo hace es por poco tiempo, lo que ya generó un frecuente vacío de autoridad.

Y es que el alcalde Román Cepeda se ausenta también seguido y delega en Olmos asuntos políticos y delicados, como la representación oficial en la posada de Catem, entre otros.

Sin las dos cabezas principales, el ayuntamiento lagunero, como dice la canción, transita por la vida sin rumbo fijo ni dirección.

Lo malo de este espinoso asunto es que Lalo también descuida la representación estatal...

SIN COMENTARIOS

“La venganza no es buena”, dijo el empresario saltillense Alejandro Gutiérrez ante la petición de su opinión sobre la detención del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, el pasado lunes.

Gutiérrez Gutiérrez y el ex gobernante fronterizo tienen en común enfrentar persecución penal del ex mandatario albiazul chihuahuense Javier Corral.

Alejandro estuvo varios meses detenido en una cárcel estatal por orden del hoy senador morenista por presunto desvío de recursos en la SEP, siendo líder del PRI nacional.

El ex secretario general del PRI destacó que en lo personal ya demostró su inocencia y que ahora vive felizmente retirado de la política, por lo que César Duarte debe hacer lo conducente.

Alejandro afirmó que ahora destina su tiempo a asuntos de carácter altruista y que hace unos días coincidió con Carlos Slim en un evento social nacional.

¿INFORMACIÓN PRIVILEGIADA?

El diputado federal del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía Berdeja, se congratuló en redes sociales de la reciente detención del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, acusado de corrupción.

Pero dijo que aún faltan por caer el líder nacional del PRI, “Alito” Moreno y el diputado federal Rubén Moreira Valdez.

Mejía Berdeja se pronunció sin medias tintas por quitar el fuero, por combatir la impunidad y por poner en la cárcel a los corruptos.

¿Sabrá algo?

CON CERCANÍA SOCIAL

El ombudsman coahuilense, José Ángel Rodríguez Canales, rindió ayer su tercer informe de actividades ante el Congreso del Estado y aseguró que este 2025 fue un año de intenso trabajo.

Rodríguez Canales reconoció que la dependencia a su cargo tiene ahora una mayor cercanía ciudadana, lo que genera más confianza en la sociedad civil, que se acerca en busca de justicia.

El titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos citó a las corporaciones policiales y a las áreas de salud y educación entre las más señaladas por los denunciantes.

José Ángel Rodríguez, destacó que la CDHEC, trabaja con base en una estrategia organizacional, con presencia en los 38 municipios de la entidad y siempre con cercanía social.

SER Y NO SER

En política, dicen que hay que estar preparado para ser, pero también para ya no ser, como quedó demostrado ayer en el informe de gobierno del alcalde saltillense Javier Díaz.

El alguna vez vitoreado y aclamado ex edil saltillense Chema Frausto, llegó al teatro de la ciudad como un ciudadano común.

Pocos políticos y funcionarios se le acercaron a saludarle y más bien la mayoría pareció evitarlo, por lo que Chema pudo entrar rápidamente al recinto oficial.

Adentro ocurrió el mismo fenómeno, pues casi nadie se atrevió a darle el saludo de mano y Fraustro Siller solo acertaba a inclinar la testa, entre desencantado y desorientado.

Cosas veredes...