Las bienvenidas crisis

Estás de pie. Estacionado.

Todo es equilibrio, seguridad, estabilidad,

Pero no avanzas.

De repente, tu cuerpo se inclina hacia adelante. Estás en crisis. Puedes desplomarte y golpear el suelo con tu frente, en una mortal caída. Estás en peligro. Tu pie entonces se adelanta y acontece algo valioso y victorioso. No hay caída. Evitaste un gran peligro. Hay un nuevo equilibrio. Y surge una espléndida noticia: ¡Has dado un paso! Has avanzado, estás más cerca de la meta ideal.

PRECIO DE AVANCE

Si no hay crisis, no hay avance.

Se requiere inclinarse, ponerse en peligro para avanzar victoriosamente. Es bienvenida la crisis que evita estacionamientos sin avance.

Es un acierto atreverse y lanzarse hacia lo inseguro, si se quiere no solo permanecer sino llegar.

El estado normal de la humanidad ha sido siempre la crisis. Es lo que la ha hecho avanzar. El estado normal de la comunidad de fe y de la sociedad es la crisis. La crisis es la oportunidad para renovarse, para mejorar, para actualizarse. El creyente es peregrino. Solo tres cosas lleva: “los ojos abiertos a la lejanía, el oído atento y el paso ligero”.

FALSIFICACIÓN DE AVANCE Y PAZ

Los tiempos estáticos se oxidan, se contaminan de obsolescencia, se paralizan, se acobardan frente al futuro.

Caen en falsa paz barata, devaluada, indigna y mediocre, sometida y estéril.

Olvidan el verbo estrenar como gran verbo liberador. Solo conocen la repetición, lo conocido y lo acostumbrado. Se hunden en un inmóvil: “más de lo mismo”.

También hay un falso avance. No se da un sabio paso sino un precipitado salto descontrolado que lleva a un descalabro.

Parece que avanzó el temerario atrabancado; pero quedó lastimado, quebrado o inválido. Anheló lo atractivo y olvidó lo constitutivo. Intentó un cambio; pero se arrancó de su raíz, despreció su esencia por abrazar lo accidental.

CRISIS EXISTENCIAL EVOLUTIVA

Bienvenida la crisis si se maneja sabiamente, dando un paso seguro hacia adelante.

Conservando al progresar y progresando al conservar. Una crisis prepara verdaderamente la siguiente si, quien la vive, la convierte en oportunidad de un avance auténtico, con rumbo acertado y sin rupturas torpes que deterioren la propia identidad.

Estamos en tiempo de cambio, de transición, de avance, en crisis de alumbramiento, en época de estreno en que podemos dar pasos inteligentes o saltos desastrosos.

En año nuevo, es gran acierto dar verdaderos pasos de mejoría, cada quien en su pequeño mundo personal, familiar, profesional o laboral, corporal, intelectual y espiritual.

SIN COLONIZACIÓN PETROLIZADA

Venezuela puede madurar sin Maduro.

Sucederá si logra descolonizarse democráticamente y petrolizarse independientemente, sin tráficos enervantes.

TÉ CON FE

-¿Por qué la Iglesia quiere ser conciliar y sinodal?

-Pues parece que es el camino acertado para estar en el mundo sin mundanizarse y caminar juntos, escuchando todas las voces.