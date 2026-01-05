Ambivalencia en Venezuela

Se intenta combatir a narcotraficantes tipificados como terroristas y se intenta secuestrar a la nación, incluyendo gobierno y yacimientos de petróleo, derrocando a una tiranía.

Por eso hay en la opinión pública aplausos despistados y abucheos escandalizados. Unos salen a celebrar la caída de un régimen autoritario, delincuente y usurpador, mientras otros condenan el procedimiento de utilizar la fuerza invasora, sin haber agotado los medios pacíficos, apegados al derecho internacional.

TE PUEDE INTERESAR: Verbos conjugables en 2026

LA CIUDADANÍA ANTE EL ATROPELLO

El pueblo venezolano quería una nueva autoridad elegida democráticamente. Y condena el atropello militar a la soberanía y a la independencia siempre anheladas.

Las naciones del subcontinente descalifican y condenan la intromisión golpeadora que se dio, en actitud bélica, dominante y secuestradora.

Que cualquier delincuente sea atrapado y sometido a juicio se considera un logro, aunque el buen fin no justifica los medios, que tachan toda ley con violencia total.

Se urgirá por la ciudadanía venezolana subsanar los daños, reconocer los derechos cívicos electorales y no tolerar abusos apoyados en el poderío militar y pretendiendo desnacionalizar bienes públicos y apropiarse de recursos naturales.

AÑO DE VASOS DESBORDADOS

Año de gotas que provocan derrames, de pinchaduras que revientan globos, de reatas que se revientan con el último tirón, de máscaras que se caen mostrando rostros reales.

Año en que los sistemas económicos hacen crack y pierden prioridad y control. Se atan nuevas alianzas que derriban monedas encumbradas y abren nuevos cauces de relaciones recíprocas.

Tentaciones de violencias, ataques, estallidos y combates salpicados brota en áreas de desacuerdos y jaloneos codiciosos. Esa excelencia que se nombra como paz sufre desnaturalizaciones, deformidades, devaluaciones y abaratamientos, hasta quedar convertida en tensión constante de conveniencias en pugna.

El afán de poder, de tener y de placer querrá imponerse con su fuerza deshumanizadora. Cobra fuerza la multiforme idolatría generada por la resistencia a aceptar la unidad divina que equilibra, proporciona y da autenticidad a las mejores versiones de la dignidad humana. Se desata una aceleración para tocar fondo, porque sólo así podrá empezar la ascensión hacia la superficie sanadora y rectificadora.

TE PUEDE INTERESAR: Trump anuncia funcionarios de EU que se encargarán de Venezuela

TÉ CON FE

-¿Cuándo se ve justificado el uso de la fuerza?

-Cuando se están afectando derechos fundamentales y atacando la dignidad humana. Entonces la fuerza es defensa propia que, viendo agotados los medios pacíficos, recurre a la fuerza violenta como último recurso y así evitar omisiones cómplices.