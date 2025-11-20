Las Ciencias Penales en Coahuila tienen apellido alemán: ABA

Alemania es el país donde, desde el siglo 19 a la fecha, se ha originado y desarrollado la mejor ciencia jurídica que crea e interpreta las leyes penales.

Los mejores penalistas son, por naturaleza, alemanes. En Coahuila, no podía ser de otra manera: la ciencia penal se ha cultivado en las últimas décadas con origen de apellido alemán.

El padre de los códigos penales y sus mejores versiones interpretativas en el ámbito judicial y académico son, sin duda, de la autoría del profesor Antonio Berchelmann Arizpe.

Don Antonio es mi maestro. Su ejemplo de probidad e integridad profesional es un referente para muchas generaciones. Para mí no sólo es el mejor jurista coahuilense contemporáneo, sino que es el autor con mayor influencia en nuestra entidad para entender la teoría y práctica de las leyes penales.

Hoy Coahuila es un modelo de seguridad, entre otras razones, porque sus leyes penales vigentes han sido pensadas para articular en forma coherente una política criminal basada en el uso proporcional del castigo y en la protección de los bienes jurídicos que se estiman relevantes proteger para buscar la justicia, el orden y la paz.

La semana pasada, el profesor Berchelmann visitó la AiDH para presentar su discurso de ingreso a la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Expuso las ideas que, a lo largo de su trayectoria profesional, ha concebido desde la academia y las prácticas judicial y legislativa, para orientar el uso racional del castigo penal.

Es un gran penalista. Domina el derecho penitenciario, la teoría del delito y de las penas, las garantías del debido proceso penal. Pero sobre todo es un gran maestro que nos enseñó el valor del Derecho para alcanzar fines justos, útiles y racionales para nuestra comunidad.

Para muchos que somos sus alumnos, don Antonio es nuestra inteligencia artificial. Para mí es como la Berchelpedia: sus obras, sus leyes, sus sentencias y sus opiniones son fuente siempre de soluciones justas que guían nuestro quehacer profesional.

Es, sin duda, una gran fortuna de la vida el tener la oportunidad de coincidir en sus lecciones. Siempre aprendemos. Siempre repensamos.

Don Antonio, por tanto, es el gran patrimonio de nuestra comunidad jurídica: profesionales como él son los que hacen la diferencia para construir una sociedad más justa.

JURISTA PROLIJO

El doctor Moisés Moreno, al contestar el discurso, reconoció una característica que distingue a don Antonio: su prolijidad. Su obra es excesivamente cuidadosa, esmerada y pulcra.

Los que trabajamos con él lo sabemos. No hay punto final. Siempre hay una nueva reflexión, una nueva idea, un nuevo párrafo a analizar.

Cuando redactaba leyes o sentencias, me decía: “ahora sí, güerito, ya quedó todo claro”. Volteaba con mis compañeros de trabajo y les decía: “ahora sí, ya valió madre. A ver si le entendemos lo que redacto”.

Mi comentario, por supuesto, no era porque fuera ambiguo o contradictorio el pensamiento del profesor Berchelmann, sino porque era excesivamente minucioso que, para nuestras mentes e inteligencias, no resultaba tan comprensible a la primera leída.

Siempre descubrimos nuevos enfoques de sus ideas. Ese es el mejor legado intelectual: desarrollar aún más su doctrina.

Para el claustro de investigadores de la AiDH es un gran honor que nos siga visitando a la casa morada para seguir enseñando a las nuevas generaciones.

Es un gran maestro que todavía convoca a sus alumnos y alumnas un viernes por la tarde-noche para seguir conociendo y discutiendo sus ideas.

Muchas gracias, querido maestro.