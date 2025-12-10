Las innovaciones autoritarias de Trump

La intimidación también ayuda: The Washington Post , propiedad del fundador de Amazon Jeff Bezos, ya no publica opiniones que no se alineen con los principios de “libertades personales y libre mercado” aprobados por la administración, y ABC News desembolsó 15 millones de dólares para resolver una endeble demanda por difamación interpuesta por Trump. Trump sigue reprendiendo e insultando a los periodistas que le desafían, y amenaza con revocar licencias de emisión por coberturas poco favorecedoras. Mientras tanto, el Pentágono ha cortado el acceso a todos los periodistas que se negaron a firmar un compromiso de no informar sobre cualquier información “no autorizada”.

Como cualquier régimen autocrático, la administración Trump necesita unos medios de comunicación obedientes que promuevan las narrativas aprobadas por el gobierno y resten importancia a la cobertura desfavorable, incluidas las pruebas de su incompetencia en política económica. Ese entorno mediático se crea en parte mediante colaboraciones que fomentan el proceso de captura de los medios, como la compra de CBS News por David Ellison, hijo del multimillonario Larry Ellison, partidario de Trump.

Las escenas que se están produciendo hoy en Estados Unidos recuerdan la historia de los regímenes autoritarios, incluidas las juntas militares. Las tropas recorren las calles de las ciudades y las fuerzas de seguridad del Estado enmascaradas detienen a personas y las “desaparecen” para enviarlas a prisiones nacionales y extranjeras. Con las unidades estatales de la Guardia Nacional creando “fuerzas de reacción rápida” para el “control de multitudes” a petición del Pentágono, y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) aumentando su gasto anual en armas de fuego, blindaje y armas químicas en un 600%, parece probable una “guerra eterna” nacional contra los ciudadanos estadounidenses.

El autoritarismo puede definirse como la expansión de la autoridad y el poder personal del ejecutivo, en detrimento de los otros poderes del Estado, especialmente el judicial. Las instituciones del Estado se convierten en herramientas con las que el líder castiga a sus enemigos, gestiona sus problemas financieros y legales personales, acumula riqueza privada y consolida el poder. La primacía de estos objetivos explica por qué los autócratas valoran más la lealtad que la competencia o la experiencia. Desde el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan hasta el primer ministro húngaro Viktor Orbán y Trump, los autócratas pueblan sus círculos íntimos con familiares, aduladores y compinches, no con funcionarios capaces.

NUEVA YORK - Todo aspirante a autócrata que toma el poder en una sociedad libre hace uso de medidas y métodos probados en el tiempo para deslegitimar y, en última instancia, vencer a la democracia. El presidente estadounidense Donald Trump no es una excepción. Pero la administración Trump también está dando su propio giro al manual autocrático, con tres innovaciones que no tienen parangón entre los autócratas contemporáneos que han llegado al poder a través de elecciones.

Otro elemento familiar del proyecto autoritario de Trump es la generalización del extremismo y el racismo. Trump recibió al supremacista blanco Nick Fuentes, amante de Hitler, en Mar-a-Lago en 2022, y publicó un vídeo en 2024 dando a entender que un voto por él era un voto para el establecimiento de un “Reich unificado.” Amigos de Trump como Elon Musk, el ex estratega jefe de la Casa Blanca Steve Bannon y el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino han realizado públicamente saludos al estilo nazi.

Líderes ascendentes del Partido Republicano están adoptando con entusiasmo este manto extremista. En octubre, Político publicó un chat de grupo en Telegram en el que funcionarios jóvenes y de carrera media del Partido Republicano utilizaban insultos racistas, bromeaban sobre violaciones y hablaban de enviar a sus oponentes políticos a cámaras de gas. El vicepresidente JD Vance calificó los mensajes de “bromas estúpidas”.

Esto es especialmente ominoso porque, mientras que los cultos a la personalidad de los hombres fuertes dependen de la idea de TINA - “no hay alternativa” al líder-, la avanzada edad de Trump y su aparente deterioro físico y cognitivo han convertido la sucesión en un tema destacado para su movimiento Make America Great Again (MAGA). Los arquitectos del Proyecto 2025, que esencialmente esbozó la agenda del segundo mandato de Trump, así como los nacionalistas cristianos, el aliado de Musk, Peter Thiel, y otras partes interesadas han invertido mucho en Vance, de quien esperan que pueda llevar la autocracia estadounidense hacia el futuro. Pero Vance es impopular más allá de los fieles de MAGA, y parece poco probable que gane unas elecciones presidenciales libres y justas en 2028 contra un candidato demócrata.

En la actualidad, la mayoría de los autócratas siguen celebrando elecciones, pero manipulan el sistema para dificultar la victoria de la oposición (como en Turquía y Hungría) o se niegan a abandonar el poder si pierden (Venezuela). Pero, dadas las limitaciones de Trump, EE.UU. podría experimentar una acelerada pérdida de poder del electorado, o incluso una suspensión de las elecciones mediante la declaración de la ley marcial o algún otro estado de excepción. Trump ya ha planteado la idea de poner fin a las elecciones. “En cuatro años, no tendrás que volver a votar”, dijo Trump a sus seguidores cristianos en un acto de campaña en 2024. “Lo arreglaremos tan bien que ya no tendréis que votar”.

Un ritmo vertiginoso

Esto nos lleva a la primera de las innovaciones autocráticas de Trump: la velocidad, el alcance y la escala de la transformación de Estados Unidos. En cuestión de meses, Trump ha introducido cambios abruptos y radicales en la política económica y comercial de Estados Unidos; ha puesto patas arriba posiciones, alianzas y acuerdos de inteligencia de larga data en materia de política exterior; y ha desatado operaciones de ICE que perturban la vida cotidiana de ciudadanos nacidos en Estados Unidos e inmigrantes por igual.

Otros autócratas contemporáneos que llegaron al poder mediante elecciones, como Erdoğan, Orbán y Putin, no crearon un nivel comparable de agitación durante su primer año en el cargo. Como también ha observado Anne Applebaum , de The Atlantic , el primer año de Trump se parece más a los momentos de cambio de régimen, a las secuelas de golpes de Estado exitosos o a las medidas enérgicas que siguen a otros fallidos (como el levantamiento militar de 2016 contra Erdoğan).

Esta Blitzkrieg ha sido posible en parte gracias al Proyecto 2025 de la Heritage Foundation. Durante la presidencia de Joe Biden, los arquitectos del proyecto actuaron como una especie de gobierno en la sombra, planificando la destrucción de las instituciones democráticas y la dotación de personal del gobierno federal con un “ejército” de operativos cuidadosamente investigados que serían “activados” el primer día del segundo mandato de Trump. Su tarea: cambiar la cultura política y de gobierno de Estados Unidos hacia el autoritarismo.

Los autoritarios piensan a lo grande, y piensan a largo plazo. Las figuras que ahora dan forma a la política estadounidense -como el principal organizador del Proyecto 2025, Russell Vought (ahora director de la Oficina de Gestión y Presupuesto) y el jefe adjunto de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller- saben que es esencial crear una administración pública obediente. Esto explica las purgas de la administración Trump de empleados federales en los sectores militar y civil, incluido el Departamento de Justicia. Solo borrando la experiencia profesional y la memoria institucional del gobierno podrán crear un funcionariado proclive a las prácticas autoritarias, un nuevo “Estado profundo” que seguirá en pie mucho después de que Trump se haya marchado.

El oligarca al mando

El asalto de Trump a la democracia estadounidense también ha sido posible gracias a su alianza con Musk, el hombre más rico del mundo, y a la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), bajo el control de Musk. Los oligarcas suelen operar al margen del Gobierno, comprando medios de comunicación o propiedades financieras que pueden poner al servicio del autócrata. Pero Trump convirtió a Musk, que había invertido mucho en su elección, en su colíder.

Durante las primeras semanas de la presidencia de Trump, Musk habló con regularidad en las reuniones del gabinete y en el Despacho Oval, incluso a la prensa, y se reunió con jefes de Estado extranjeros, como el primer ministro indio Narendra Modi. Tan prominente fue Musk durante este período que la revista Time lo representó detrás del Escritorio Resuelto del presidente en la Oficina Oval en una portada de febrero de 2025.

Pero la implicación de Musk en el Gobierno fue más allá del espectáculo. Como jefe de DOGE, Musk accedió a los sistemas de datos estadounidenses, y sus agentes adoptaron métodos anárquicos propios de los cambios de régimen. Como soldados que ejecutan un golpe de Estado, ocuparon edificios gubernamentales, a veces impidiendo el acceso a miembros del Congreso; despidieron a miles de empleados públicos tras impedirles el acceso a sus propios sistemas informáticos; y expulsaron físicamente a funcionarios que trataban de impedir que se apoderaran de propiedad digital.

El verdadero objetivo del DOGE nunca fue “aumentar la eficiencia”, sino crear una “única base de datos centralizada con enormes cantidades de información personal sobre millones de ciudadanos y residentes estadounidenses”, que podría utilizarse para la vigilancia gubernamental y el entrenamiento de inteligencia artificial. Para Musk, las actividades del DOGE también ofrecían una oportunidad para desmantelar las agencias que amenazaban a sus empresas con investigaciones y multas, y para dirigir el negocio gubernamental nacional y extranjero hacia sus productos.

Musk abandonó públicamente el DOGE en mayo, y el “departamento” centralizado se disolvió recientemente. Pero la agencia sigue operando clandestinamente en cientos de agencias, oficinas y departamentos del gobierno estadounidense. Muchos estados de EEUU tienen un grupo de trabajo del DOGE: en Idaho, más de 70 departamentos, oficinas, programas y comisiones están siendo considerados para recortes a partir de noviembre. Vought, en quien convergen el Proyecto 2025 y la DOGE, se compromete ahora a hacer permanentes los cambios de la DOGE.

Esta combinación de robo de datos e infiltración estatal no tiene precedentes. Los tiranos actuales y aspirantes del mundo tienen mucho que aprender.

Hacer grandes a los adversarios de Estados Unidos

”Si tienes un presidente inteligente, no son enemigos”, dijo Trump sobre Rusia, China y Corea del Norte en un mitin de campaña en Virginia en junio de 2024. “Les harás grandes”. Trump ciertamente lo está haciendo: al destruir sistemáticamente los cimientos de la prosperidad, el prestigio y la buena voluntad de Estados Unidos en el mundo, está contribuyendo aun declive del poder estadounidense, tanto duro como blando, que beneficiará a las autocracias extranjeras que tanto admira. Aquí radica la tercera innovación autocrática de Trump.

Muchos de los dictadores más notorios del mundo han llevado a sus países a la ruina, por ejemplo recortando la asistencia pública (Augusto Pinochet en Chile), apropiándose de fondos para sí mismos y sus compinches (Mobutu Sese Seko en el Congo, Muammar el-Qaddafi en Libia y Putin), o participando en guerras catastróficas o campañas revolucionarias (Benito Mussolini, Adolf Hitler y Mao Zedong). Pero la administración Trump es inusual en su aparente compromiso de destruir los pilares de la prosperidad a largo plazo de Estados Unidos -educación, salud, investigación y política climática- y diezmar la confianza y la buena voluntad hacia Estados Unidos en el extranjero.

Aunque casi todos los autócratas politizan la ciencia y la medicina, la mayoría se mueven gradualmente para cambiar el marco institucional en el que se practican estas disciplinas. Los nazis no crearon el Ministerio de Ciencia, Educación y Cultura del Reich hasta mayo de 1934, más de un año después de que la Ley Habilitante otorgara a Hitler un poder sin restricciones. Por el contrario, Trump llevó una bola de demolición a la capacidad científica de Estados Unidos casi inmediatamente después de regresar a la Casa Blanca, recortando la financiación federal de la investigación y reduciendo el trabajo de las instituciones más prestigiosas de Estados Unidos, como los Institutos Nacionales de Salud. Incluso se ha desfinanciado el trabajo sobre el cáncer infantil.

La determinación fanática mostrada por los funcionarios de Trump en este proceso se asemeja a la mentalidad de los funcionarios fascistas y comunistas, incluidos los que implementaron la devastación de Mao de la ciencia y la medicina chinas durante la Revolución Cultural. Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos de Trump -quien a menudo defiende la medicina curandera por encima de la ciencia legítima- diseñó la salida de casi una cuarta parte de su departamento (20.000 trabajadores) en solo unos meses.

”En ráfagas rápidas”, la administración Trump ha “despedido a grandes equipos de científicos, ha desconectado miles de proyectos de investigación y ha propuesto profundos recortes de gastos para nuevos estudios”, informóThe New York Times en agosto, y agregó que el recorte presupuestario propuesto de 44 mil millones de dólares para el próximo año sería “la mayor caída en el apoyo federal a la ciencia desde la Segunda Guerra Mundial.” La ciencia ha sido “durante mucho tiempo un motor clave de la preeminencia mundial de Estados Unidos”, escribe el periodista de The Guardian Robert Tait, y por eso hay que destruirla.

Esta iniciativa, junto con la reducción más amplia de la huella de poder blando de Estados Unidos y su retirada del liderazgo mundial, está creando las condiciones para que triunfe la doctrina de la “multipolaridad” defendida por autócratas como Putin y el presidente chino Xi Jinping. China ya está interviniendo para llenar los vacíos dejados por Estados Unidos como fabricante de energías limpias y socio comercial. En este sentido, es a China a quien MAGA está “haciendo grande”.

Al igual que otras innovaciones de Trump, el esfuerzo por desmantelar el prestigio y el poder de EEUU está aparentemente diseñado para obtener resultados lo más rápido posible, sin importar los costes humanitarios. La destrucción por parte de Musk de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID), que salvó aproximadamente 92 millones de vidas en las últimas dos décadas, muestra cuán altos pueden ser esos costos.

Dhruv Khullar, médico y profesor de Weill Cornell Medicine, enmarca acertadamente los ataques de la administración Trump a la formación médica y la innovación biomédica como “subversión.” Esa es la palabra correcta, y debería aplicarse más ampliamente. Mientras la administración Trump, sus partidarios políticos y su aparato ideológico trabajan horas extras para destruir la estabilidad de Estados Unidos y el bienestar de los estadounidenses, no se limitan a acelerar la transición de su país de una sociedad libre a una autocracia. El suyo es un esfuerzo integral para acabar con una superpotencia. Copyright: Project Syndicate, 2025.

Ruth Ben-Ghiat, profesora de Historia y Estudios Italianos en la Universidad de Nueva York, es autora de Strongmen: Mussolini to the Present (W.W. Norton & Company, 2020).