Las paradojas de la soberanía

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    Las paradojas de la soberanía

El gobierno mexicano está en el epicentro de un caos institucional. Una espiral que hiede en el fango de la narco-corrupción y el desorden que afecta seriamente el funcionamiento normal y eficaz del sistema. El peligro latente de la acumulación de crisis es la desestabilización de este sistema social y político.

Sheinbaum enfrenta una fractura de la cacareada lealtad morena ante los graves señalamientos del gobierno de Estados Unidos contra una lista de narcopolíticos. La Presidenta ha optado por arropar y desafiar a Washington en un juego de suma cero previo a la revisión-negociación del T-MEC. Un pésimo cálculo geopolítico.

https://vanguardia.com.mx/opinion/el-punto-de-quiebre-EI20399386

Las señales estadounidenses de la tensión bilateral que van in crescendo —ahora con la revisión de la red consular mexicana— no merma la mirada lánguida del régimen.

Incrédulos sobre las amenazas en los discursos de altos funcionarios de los Estados Unidos en áreas estratégicas en el combate al narcoterrorismo, Trump volvió a arremeter puntualizando, nuevamente, que el gobierno está controlado por los cárteles.

No hay medias tintas, diplomacia alguna o matiz.

Lo que hay es una advertencia, un aviso.

Una llamada de atención para el escenario que inevitablemente enfrentará México ante la negativa de cooperar en el caso Rocha Moya y asociados.

El timing de la revelación de CNN acerca de la presunta operación encubierta de la CIA en el carro bomba que explotó afuera del AIFA asesinando a un objetivo criminal, es un botón de la mercería de la logística de las operaciones estratégicas desde Washington.

La precisión del manejo mediático del evento exhibió la dureza del mensaje para Sheinbaum y su gabinete de seguridad. Actuar detrás del discurso de la soberanía presenta ya una retórica anacrónica y carente de contenido sustantivo. Vacío y desactualizado evidencia poca resonancia y una enorme contradicción ante varios de los hechos registrados en los últimos meses, pero sin duda la mención estelar se la lleva lo sucedido en Chilapa, Guerrero.

La crisis del desplazamiento forzado de comunidades indígenas por parte de dos organizaciones narcocriminales en disputa obligó al gobierno federal a ofrecer una mesa de diálogo con los delincuentes para alcanzar ¿la pax narca?

La cacareada soberanía está comprometida en esa región donde hay una erosión y debilitamiento del Estado de derecho por la sencilla razón que el poder no es ejercido exclusivamente por las instituciones legítimas. Chilapa es otra pequeña muestra de escandalosos ejemplos como Sinaloa.

¿Acaso no es una contradicción discursiva y política afirmar en la mañanera tener control y autoridad plena mientras se reconoce indirectamente el poder de actores no estatales armados y sentarse a negociar condiciones de gobernabilidad o pacificación?

Aducir que es una estrategia pragmática de contención de violencia es una bofetada para esas comunidades hartas de esa pesadilla. Ni hablar de los resultados del mismo pragmatismo cínico de abrazar a delincuentes que empujó a México al abismo de incertidumbre, desestabilización e ingobernabilidad, amén de una crisis sin precedente bilateral.

https://vanguardia.com.mx/opinion/sine-qua-non-narcopolitica-y-t-mec-IB20562486

Se acumulan los errores y la falta de estrategia de este régimen para nivelar la relación cada vez más asimétrica con la Casa Blanca que buscará revisar el T-MEC periódicamente como mecanismo de presión constante. Cada revisión, nuevas exigencias: Los acuerdos comerciales deben servir primero a los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos.

¿Capisci?

@GomezZalce

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Narcotráfico
Opinión
Relaciones Exteriores

Localizaciones


Estados Unidos
México

Organizaciones


CIA

Marcela Gómez Zalce

Marcela Gómez Zalce

Se ha desempeñado en el sector privado, en el periodismo y en el sector público. Licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Maestría en Asuntos Internacionales. Especialidad en Política y Seguridad Internacionales. Cuenta con diplomados en las siguientes disciplinas: Análisis Político, Alta Dirección, Negociación y manejo del conflicto. Asi como cursos en seguridad nacional.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El huachicol sigue reportándose en Coahuila, sobre todo en municipios de la Región Sureste de la entidad.

Coahuila: Localiza Pemex 17 tomas clandestinas en primer bimestre de 2026
El IEC respondió afirmativamente a peticiones de Delia Hernández y Antonio Attolini.

Da IEC protección especial a dos candidatos de Morena, en Coahuila
true

Dudas en algunas encuestas sobre los candidatos a las diputaciones locales
true

Senador lagunero complotea contra Morena en Torreón
NosotrAs: Ser maestra, ¿opción o vocación?

NosotrAs: Ser maestra, ¿opción o vocación?
Familiares de Luisa Fernanda acudieron a la Fiscalía General del Estado para exigir que se investigue la muerte de la joven.

Saltillo: Madre de Luisa rechaza versión de suicidio y culpa a pareja de feminicidio
La falta de energía eléctrica dejó sin alumbrado ni semáforos varias calles del Centro Histórico de Saltillo durante la tarde y noche del viernes.

Saltillo: reportan apagones en Zona Centro y colonias del oriente
De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), en Coahuila se han detectado 12 casos de gusano barrenador.

Alerta en el campo de Ramos Arizpe por pérdidas ante el gusano barrenador