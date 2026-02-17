Legibilidad urbana: Un importante reto de cara al Mundial 2026

Imaginemos llegar de visita a una ciudad por primera vez. Ya sea que llegue en vehículo particular, autobús, avión o cualquiera de las formas de transporte disponibles para arribar al destino, nuestra primera necesidad será la de obtener información.

¿Cómo llegar al hotel? ¿Dónde están los museos y sitios turísticos? ¿Qué restaurantes hay cercanos y abiertos al momento? Serán sólo algunas de las preguntas que se formulará la persona recién llegada. Lo importante radica en si las respuestas están a su alcance.

Esto toma particular relevancia para nuestra ciudad luego de que se ha formalizado que Saltillo será subsede de la vigésimo tercera edición de la Copa Mundial de Futbol, que tendrá como países anfitriones a México, Estados Unidos y Canadá, este año 2026.

Se ha mencionado que se espera para Saltillo una afluencia de entre 30 mil y 40 mil visitantes por semana durante el desarrollo de las actividades del Mundial, lo que permitirá una inmejorable proyección para Saltillo y su oferta turística a ojos del mundo.

Lo anterior precisa, por supuesto, de un número de habitaciones de hotel suficientes, de una propuesta gastronómica que pueda satisfacer la demanda esperada, de transporte eficiente y accesible desde y hacia la ciudad de Monterrey, que será sede mundialista.

Pero también hay temas particularmente urbanos que requieren atención necesaria para lograr capitalizar la oportunidad que representa formar parte de las ciudades receptoras de visitantes en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Es en este punto donde toman sentido las preguntas planteadas en las primeras líneas. Las y los asistentes a un evento de esta magnitud, en buena medida, tienen al turismo como una actividad recurrente, por lo que el contraste con otros destinos será inevitable.

Más allá de las visitas a los excelentes museos que tenemos, la degustación de la variada oferta gastronómica de nuestros restaurantes y las experiencias en las rutas turísticas con las que cuentan la ciudad y la Región Sureste, quienes nos visitan experimentarán la ciudad.

Saldrán a caminar sus calles, circularán por sus avenidas, usarán el transporte público, entre otros factores que convidarán a las personas que nos visiten en plan turista a la experiencia que cotidianamente vivimos las personas que habitamos en esta ciudad.

Pero lo harán con una diferencia significativa. Quienes aquí habitamos hemos desarrollado una involuntaria ceguera de taller a falta de información, logrando sortear las dificultades que ello implica a través de un conocimiento empírico de nuestro entorno.

Habría que preguntarnos qué tan fácilmente las personas visitantes podrán identificar los trayectos que recorren las rutas de transporte, cuya única indicación en la propia unidad es un identificador de ruta con un número y una letra. ¿Cómo sabrán su horario y frecuencia?

En caso de no tener a la mano un dispositivo móvil con acceso a datos y la función de mapas –considerando la ausencia de nomenclatura en distintas calles–, ¿cómo sabrán en cuál se encuentran y hacia dónde deben transitar para llegar a algún punto de interés?

Esto se complica aún más para personas que no hablan español. Vale la pena tener en cuenta que en la Sede Monterrey disputarán partidos las selecciones de Países Bajos, Japón, Túnez y el ganador del repechaje UEFA B (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania)

Es decir, de entre las selecciones confirmadas y las que potencialmente podrían llegar a Monterrey, ninguna tiene como idioma oficial el español. Es probable que las personas aficionadas provenientes de esos países hablen inglés, pero no hay garantía de ello.

El éxito que tengan quienes nos visiten en lograr “leer” la ciudad, para entenderla y poder moverse en ella, así como satisfacer las necesidades propias de cualquier persona viajera, hará que se pueda incorporar entre sus planes una segunda visita a Saltillo.

Hacer que cada persona visitante se sienta cómoda será crucial para mandar el mensaje que una ciudad que aspira a recibir un turismo amplio y diversificado debe transmitir: No importa de dónde vengas ni qué idioma hables; en Saltillo te podrás sentir como en casa.

Ello redundará en que, quienes aquí habitamos, también podamos disfrutar más y mejor de nuestra ciudad. Seguramente, al voltear a ver la ciudad desde la óptica de quien llega a ella por primera vez, identificaremos mucho que se puede mejorar para disfrutarla mejor.

Una ciudad apta para el turismo es una ciudad con un futuro posible.

