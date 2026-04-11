Liderazgo y conductas adquiridas

En el otoño de 1962, el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear, cuando la URSS y Estados Unidos se confrontaron a raíz del despliegue de misiles en Cuba, con capacidad para impactar ciudades de la Unión Americana, México y Centroamérica. Durante esos 13 días de octubre, el presidente Kennedy mostró gran liderazgo al haber actuado con calma y determinación, evitando una catástrofe mundial. Sin embargo, había otra faceta oscura de este mandatario, la cual se derivó del ejemplo recibido de su padre, quien solía invitar a la casa familiar a sus amantes —la actriz Gloria Swanson incluida—, y que además transmitió a sus hijos mensajes de odio, cuando decía que mataría “..a ese son of a bitch”, refiriéndose a sus enemigos. Ese fue el ejemplo que el patriarca legó a sus hijos, desde niños. En la edad adulta, John tuvo relaciones íntimas, entre otras, con Inga Arvad, una bella periodista holandesa, sospechosa de ser espía nazi; eso fue a principios de la Segunda Guerra Mundial. Años después, ya siendo presidente, fue famosa su relación con Judith Exner, quien al mismo tiempo era amante del mafioso Sam Giancana; esto ocurría cuando su hermano Robert emprendía una feroz campaña contra la mafia.

En medio de la crisis de los misiles, Kennedy sostuvo un encuentro íntimo con una becaria de la Casa Blanca en un hotel de Washington. Por cierto, en ese contexto, sí existió un verdadero bloqueo a Cuba, cuando la marina estadounidense impidió la llegada a la isla de los buques soviéticos. Por eso hay que diferenciar lo que es un bloqueo y lo que es un embargo, lo que no hace la “izquierda”. Podemos también mostrar ejemplos del tema que nos ocupa en el deporte, como en el caso de Ted Williams, considerado el mejor bateador de la historia, quien adoptó un enfoque científico para dominar este difícil arte. Williams conoció como nadie lo ha hecho la zona de strike y solía llevar sus bates a la oficina de correos para pesarlos, y de no dar el peso exacto, los regresaba al fabricante. Lo que no es tan conocido fueron las experiencias que vivió siendo niño, debido a que su madre era de origen mexicano, de Chihuahua, y Ted, en una época de gran discriminación, ocultó esto. Hubo otra razón: la madre fue una fanática religiosa, que pasaba la mayor parte del tiempo con el “Ejército de Salvación”, dejando solos a sus dos hijos, ya que el padre había abandonado a la familia.

A falta de un hogar verdadero, Williams lo encontró en un campo de béisbol cerca de su casa en San Diego, donde se pasaba las tardes hasta el anochecer, practicando béisbol. Ya de adulto, sostuvo una relación difícil con los periodistas e incluso con los aficionados, y en una ocasión lanzó un bate a las gradas, golpeando a una mujer. Hay otro ejemplo en el ámbito del espectáculo; se trata del caso de José José, poseedor —junto con Javier Solís— de una voz privilegiada. La historia es que el padre de José José fue un músico de alto nivel, quien realizó estudios de conservatorio, pero también fue un alcohólico. De su progenitor heredó lo bueno y lo malo, y esto último ocasionó una serie de problemas que hicieron que perdiera la voz en forma prematura, terminando de manera lamentable su carrera.

Al menos desde Freud se ha documentado la importancia primordial de las experiencias, buenas y malas, a que los humanos somos expuestos en nuestros primeros años, donde se acumulan rencores, odios, agravios, humillaciones, etc. Todos pasamos por esto; lo importante es buscar soluciones para que esos demonios no arruinen nuestras vidas y las de las personas con las que convivimos. ¿Sería posible analizar el pasado de los candidatos a puestos de elección de gran poder y responsabilidad, para evitar que tipos frustrados, desquiciados y amargados lleguen a detentarlo? REDONDEO El informe de la ONU sobre los desaparecidos salpicó fuerte a Coahuila; la herida sigue abierta.

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