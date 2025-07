Lo que pasa y lo que nos pasa

-Y usted, ¿tiene muchos achaques, doña Mary?

-Sí, muchos, profe, pero no les hago caso.

Así responde a su vecino profesor la ancianita arrugada y encorvada, con una encantadora sonrisa.

El hombre contemporáneo vive en la superficie de un globo que gira a gran velocidad, y además ese globo se desplaza por el espacio en movimiento circulatorio. Forma parte de una galaxia que avanza despavorida, en un espacio que parece elástico y la arrastra con velocidad creciente.

Se están derritiendo los hielos de los polos haciendo que ascienda el nivel del mar. Hay una creciente actividad volcánica que multiplica las erupciones y los terremotos. En el mar se forman ciclones que azotan las costas, convertidos en huracanes o en tormentas tropicales demoledoras. Los patrones culturales han perdido su consistencia.

RIESGOS VARIADOS Y MÚLTIPLES

Las precipitaciones pluviales producen constantes inundaciones en las grandes ciudades. Los habitantes del planeta viven en estado de guerras que utilizan misiles y drones teledirigidos.

Dentro de las naciones hay pandillas de sicarios que causan desapariciones, secuestros y homicidios. La comunidad humana está salpicada de gobiernos tiránicos que no respetan la dignidad humana.

Desaparecen las amistosas relaciones diplomáticas y sólo van quedando amenazas, multas, intereses y poderes excluyentes, con deportaciones masivas y chovinistas, subrayando nacionalismos exagerados.

Se descubren, en el espacio, enormes meteoritos cuyas trayectorias amenazan con su proximidad y hacen temer impactos descomunales.

Viene una oleada de ataques a la privacidad con espionaje generalizado. Los torpes artificios robóticos sustituyen la personalidad, mezclando voces y fisonomías para presentar como real lo que es ficticio y calumniador.

La pésima alimentación generaliza padecimientos endémicos de diabetes, hipertensión y males cardiovasculares que producen muertes súbitas. Se interrumpen gestaciones imposibilitando nacimientos, con pérdida de vidas inocentes.

¿LO PÉSIMO ANTE LO PEOR?

La concentración de capitales produce opulencias que causan indigencias en sociedades de hartazgos y desnutriciones. La conflagración nuclear puede acabar con la humanidad si un dedo poderoso aprieta un botón disparador.

Los achaques de esta generación son abigarrados y múltiples como los de doña Mary. La gente vive asustada o dice, como ella, ante todos los riesgos: “No les hago caso”.

Hace 2000 años que la humanidad puede tener la mejor actitud ante todos los riesgos. El maestro Galileo, que creció en Nazareth, Hijo del Padre Creador, divino y humano, reveló la vida gloriosa, trascendente y sin fin a la que puede llegar la humanidad si permanece en verdad, en amor, en justicia y en libertad, sin excluir a nadie. Esa esperanza es la única victoria plena ante cualquier calamidad.

TÉ CON FE

-¿Hay un uso acertado de la fuerza?

-Parece que sí. Cuando se han agotado los intentos pacíficos frente a la violencia injusta, pueden protegerse los bienes esenciales con un uso moderado de la fuerza en una defensa propia que no es venganza excedida, sino legítima resistencia para no incurrir en omisión cobarde. Lo hizo Jesús cuando dijo, con plena fuerza moral, al defender a la adúltera: “El que no tenga pecado, arrójele la primera piedra”... Y todos los agresores se fueron retirando sin agredir. Y cuando preguntó: “¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo?”...