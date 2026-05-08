Los herederos del refrigerador vacío

En algún punto entre la avenida Constitución y el último informe maquillado del DIF, viven 53 mil niños en casas hogar en Nuevo León. Cincuenta y tres mil. Una cifra tan obscena que debería venir impresa en las cajetillas de cigarros junto al pulmón negro y la advertencia del gobierno puede provocar abandono crónico.

Dicen las autoridades que esos niños están protegidos. Lo mismo decían del río Santa Catarina antes de convertirlo en estacionamiento emocional de la ciudad. Protegidos. Palabra elegante para describir una infancia administrada por Excel, donativos empresariales y voluntarios con complejo mesiánico de fin de semana.

Cada diciembre aparecen los padrinos. Héroes de LinkedIn. Llegan cargados de pizzas frías, osos de peluche y fotógrafos. Se toman selfies con Kevin, con María, con el niño sin sonrisa porque ya entendió cómo funciona el negocio de la caridad. Después suben la foto: Hoy aprendí más de ellos que ellos de mí.

Claro. Aprendieron que la miseria da muchos likes.

Mientras tanto, los niños aprenden matemáticas útiles. Si un padrino promete volver en enero y no aparece, Si la trabajadora social cambia tres veces en un año, si el director del albergue estrena camioneta, entonces el futuro equivale exactamente a cero.

En Monterrey el abandono también tiene clasificación socioeconómica. Hay niños huérfanos premium y huérfanos de oferta. Los premium consiguen beca, inglés y quizá una familia en San Pedro que presume adopción multicultural en cenas navideñas. Los otros terminan heredando el oficio nacional: sobrevivir.

Muchos crecerán para trabajar en call centers donde les pedirán sonreír por teléfono ocho horas diarias mientras venden seguros médicos imposibles de pagar. Otros serán guardias de seguridad vigilando edificios que jamás podrán habitar. Algunos entrarán a la delincuencia organizada porque el crimen, a diferencia del Estado, al menos ofrece plan de carrera.

Y ahí está la gran ironía regiomontana: la ciudad más industrial del país produce acero, millonarios y niños desechables con eficiencia alemana.

Las casas hogar tienen nombres hermosos: “Refugio de Amor”., “Puertas de Esperanza”. “Nuevo Amanecer”.

Parecen moteles cristianos o campañas políticas. Dentro, la esperanza se administra en cucharadas pequeñas: un vaso de leche, una litera sin chinches, que nadie te golpee esta semana.

Los muchachos mayores son los más tristes. Cumplen dieciocho y el sistema les dice: Felicidades. Ya puedes fracasar por cuenta propia.

Los lanzan al mundo con una bolsa de ropa usada, una bendición institucional y habilidades extraordinarias para detectar mentiras. Algunos encuentran empleo. Otros encuentran adicciones. Varios encuentran iglesias que sustituyen al padre ausente por un pastor con micrófono y aire acondicionado.

La ciudad los verá pasar sin reconocerlos: el repartidor de aplicación, la cajera exhausta, el muchacho tatuado que duerme en la central camionera, la madre adolescente que carga un niño mientras otro llora.

Después vendrán los expertos de televisión. Hablarán de “desintegración familiar”.

De “pérdida de valores”. Como si los valores se compraran en HEB junto al queso gouda y las velas aromáticas.

Pero Nuevo León es experto en eso: fabricar discursos motivacionales encima de fosas emocionales.

Al final, esos 53 mil niños crecerán. Porque incluso la tristeza envejece. Algunos romperán la cadena. Otros repetirán exactamente el mismo abandono que heredaron. No por maldad. Sino porque nadie enseña a amar en un cuarto con veinte camas y presupuesto recortado.

La ciudad presume récords económicos, torres nuevas y congresos de innovación, en alguna casa hogar un niño sigue despierto mirando el techo, preguntándose si alguien regresará por él.

La respuesta, casi siempre, llega puntual: no.