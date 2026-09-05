Los machos mexicanos

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    Los machos mexicanos

Cuando le faltaban seis años para llegar a 100 de edad, el novelista español Eduardo Zamacois escribió un libro de memorias. En él cuenta que en uno de sus viajes vino a México, y que en la Capital presenció un hecho digno de recordación.

Dice Zamacois que recibió una invitación a cenar. Los comensales eran más de una docena, entre ellos un joven militar que, sin dar indicio alguno de embriaguez, se divertía en apurar copa tras copa, que rompía a mordidas tras de beber en ellas.

https://vanguardia.com.mx/opinion/el-bitoque-JF23267824

A la mitad de la cena se puso en pie aquel joven y pidió que se le permitiera hablar.

–Señores –dijo–. Propongo que en honor del señor Zamacois, nuestro invitado, le brindemos un espectáculo que no pueda olvidar. Mostrémosle el valor del alma mexicana. Vamos todos a jugar nuestra vida en un volado. El que pierda al final, se dará un tiro en la cabeza.

Se hizo un profundo silencio entre los invitados.

–¡Vamos! –insistió el muchacho con gran serenidad–. Miren ustedes: mi esposa dará a luz esta noche a nuestro primer hijo. Soy feliz; de la vida no he recibido más que dicha. Y sin embargo estoy dispuesto a jugármela a cara o cruz. ¿Quién me sigue?

Otros militares se levantaron. La situación se volvió tensa. En eso Dámaso Acosta, el dueño de la casa en que la cena se efectuaba, dijo como sin darle importancia a aquel asunto:

–Señores: para morir ya habrá tiempo. Vivamos ahora.

Y ordenó a los criados que sirvieran el siguiente platillo y llenaran las copas otra vez. Con eso, dice Zamacois, terminó el drama.

Recogí la narración del escritor español porque en esa cena estuvo presente un saltillense, Miguel Alessio Robles, quien fue representante de México en España. El hecho que he relatado sucedió en 1925.

Era joven entonces Eduardo Zamacois, y vivía vida inquieta y llena de aventuras. Como los marineros, en cada puerto tenía un amor: tomaba a las mujeres igual que flores cuyo perfume se aspira para dejarlas luego. De dos de ellas se apasionó tanto que con las dos estuvo casado al mismo tiempo y en la misma ciudad, sin que la una se enterara jamás de la existencia de la otra.

En el ocaso de su vida aquel aventurero, viajante de los mares y los mundos, don Juan incorregible, se consideró afortunado por haber conseguido un empleo burocrático en el cual, a las cinco de la tarde, un conserje iba de mesa en mesa sirviendo café con leche y panecillos a los empleados. Ése era entonces el único placer que le quedaba a Zamacois. Sic transit gloria mundi.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Historia
Opinión

Armando Fuentes Aguirre “Catón”

Armando Fuentes Aguirre “Catón”

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Presidencia: Poder dividido

Presidencia: Poder dividido
La ‘segunda’ Batalla de La Angostura: el campo de 1847 que Saltillo está desapareciendo a costa del progreso

La ‘segunda’ Batalla de La Angostura: el campo de 1847 que Saltillo está desapareciendo a costa del progreso
El trabajo sexual se ejerce no solo en la Zona de Tolerancia, sino también en domicilios particulares.

Saltillo: Abundan ‘casas de citas’ fuera de Zona de Tolerancia
true

POLITICÓN: Morena prepara visita de Sheinbaum a Saltillo entre divisiones
El Tribunal Electoral de Coahuila determinó que Fernando Rodríguez González deberá ocupar la diputación en sustitución de Antonio Flores Guerra.

Oficial: Tony Flores se queda sin diputación en Coahuila; Tribunal ordena entregar curul a suplente
La comunidad acerera de Saltillo buscará superar este año la asistencia registrada en la edición anterior.

¡Atención, Steelers Nation! Cambia sede de la Foto Oficial en Saltillo
El presidente Sandu informó que cinco drones rusos violaron su espacio aéreo apenas unas horas antes de que el país celebrara su independencia, en lo que el presidente calificó como un intento de “intimidación”.

Los ataques rusos cerca de Moldavia desatan temores de que Putin pueda intensificar la guerra más allá de Ucrania
Si bien Putin se enfrenta a la presión del público y de los oligarcas rusos, aún no es suficiente para amenazar su control sobre Moscú.

La caída en los índices de aprobación de Putin es una señal de alerta; los rusos están frustrados con la guerra en Ucrania