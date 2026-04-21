Los niños del plomo
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En Monterrey el aire tiene memoria. No es metáfora. Es archivo flotante de metales pesados, expediente entrando por la nariz, se instala en la sangre y firma su residencia en los cuerpos más pequeños.
Aquí, donde se presume la cultura del acero, los niños cargan también su propia aleación. Plomo, zinc, cadmio, una tabla periódica íntima sin elección.
Dicen el progreso huele a industria. En San Nicolás, Apodaca, Escobedo, el progreso huele a algo más. A polvo invisible se posa sobre los patios, las ventanas, los pulmones. En la colonia Anáhuac, en la Roble, en la Cuauhtémoc, el desayuno incluye pan, café y una ligera capa de partículas. Nadie invitó, pero siempre llegan. El viento del norte no trae solo frío. Trae historia industrial pulverizada.
Las madres lo saben sin necesidad de leer estudios. Lo intuyen en el cansancio de sus hijos, en la dificultad para concentrarse, en los dolores de cabeza no corresponden a la edad. Luego llegan los análisis clínicos y lo confirman con una elegancia brutal.
Niveles de plomo por encima de lo permitido. Los estándares internacionales, esos suenan tan lejanos como una promesa de primer mundo, aquí son apenas una referencia decorativa.
Hay quien diría exageramos. Monterrey es fuerte, resiliente, trabajador. La industria nos dio identidad. Y sí, también nos dio otra cosa. Un suelo que guarda secretos. Bajo ciertas zonas, como si fueran cápsulas del tiempo malditas, yacen millones de residuos tóxicos enterrados con la misma discreción. Se esconden los errores. Encima construimos plazas, parques, fraccionamientos. Arriba paseamos.
El Paseo Santa Lucía, por ejemplo, es una postal.
Agua serpentea, parejas tomándose fotos, turistas no sospechan bajo sus pasos duerme una geografía menos romántica.
Centrika, con sus edificios modernos y su aire de renovación urbana, se levanta sobre terrenos. Tuvieron otra vida, menos estética y más química. Aquí la ironía es arquitectónica. Hacemos ciudad sobre la enfermedad.
En San Nicolás, alguien podría ofrecerte una mansión en la mejor calle de la Anáhuac. Con alberca, cochera triple, jardín. Gratis. Y aun así habría pensarlo dos veces. Porque no se trata del tamaño de la casa, sino de lo que flota en el aire y se esconde en la tierra. Una residencia puede ser hermosa y, al mismo tiempo, inhabitable en un sentido más profundo, más silencioso.
La cercanía con la UANL, debería ser símbolo de conocimiento y futuro, convive con esta otra realidad. Estudiantes que caminan entre aulas y avenidas donde el aire no siempre es aliado. La educación como esperanza, la contaminación como contexto. Una especie de contradicción cotidiana ya nadie discute en voz alta, porque normalizar también es una forma de sobrevivir.
En San Bernabé, en los límites con Escobedo, y en muchas zonas de Apodaca, el paisaje urbano tiene ese tono grisáceo no es solo polvo. Las calles cuentan historias de trabajo duro, sí, pero también de abandono ambiental. Los niños juegan fútbol en canchas donde la tierra levanta pequeñas nubes. No deberían respirarse. Cada patada al balón es también un pequeño acto de exposición.
Las empresas, por supuesto, tienen nombres, pero prefieren la abstracción. Producción, empleo, crecimiento. Palabras grandes para problemas microscópicos se meten en la sangre. La narrativa oficial habla de responsabilidad social, de cumplimiento normativo. Mientras tanto, los estudios independientes y las mediciones comunitarias cuentan otra historia, menos pulida, más incómoda.
Hay algo de humor negro en todo esto, una risa se queda atorada. Porque Monterrey presume su modernidad, sus rascacielos, su dinamismo económico, y al mismo tiempo convive con niveles de contaminación parecen sacados de otra época. Es como si viviéramos en dos ciudades superpuestas. Una de vidrio y concreto brillante, otra de partículas invisibles lo opacan todo desde dentro.
Los niños deberían ser la medida de nuestro futuro, se convierten en indicadores biológicos de nuestras decisiones colectivas. Sus análisis de sangre son reportes ambientales. Cada microgramo de plomo es recordatorio del desarrollo tuvo costos. Alguien está pagando diferido, y no precisamente quienes lo decidieron.
La ironía alcanza niveles casi literarios cuando pensamos en los espacios de recreación. Parques, plazas, corredores urbanos, diseñados para mejorar la calidad de vida. Construidos sobre terrenos que antes recibieron desechos industriales. Es como plantar flores sobre una herida sin limpiarla primero. Se ve bien en la superficie, pero debajo sigue el problema.
La vida continúa. Las familias siguen habitando estas colonias porque no siempre hay opción. La ciudad también es arraigo, comunidad, historia personal. Mudarse no es tan sencillo cuando todo tu mundo está aquí. Se aprende a convivir con el riesgo, a minimizarlo, a negarlo a ratos.
Las autoridades aparecen como personajes intermitentes. A veces anuncian programas, monitoreos, acciones correctivas. Otras veces guardan silencio, como si el problema pudiera diluirse en el aire. La burocracia tiene su propio ritmo, pero la contaminación no espera turnos administrativos.
En conversaciones de sobremesa, el tema surge y se desvanece. Siempre ha sido así, dice alguien. Antes estaba peor, responde otro. La resignación es una forma de narrativa colectiva, un acuerdo tácito para no mirar demasiado de cerca. Porque mirar implica exigir, y exigir implica incomodar.
Pero los números están ahí, tercos. Niños con niveles de plomo superan lo recomendado. Colonias enteras expuestas a contaminantes persistentes. Suelos que guardan residuos como si fueran herencias tóxicas. No es ficción, aunque a veces lo parezca por lo absurdo.
Monterrey, la ciudad del acero, podría también ser la ciudad del plomo. No en sus monumentos, sino en la sangre de sus habitantes más jóvenes. No es metáfora, es una advertencia.
Quizá algún día miremos hacia atrás y nos preguntemos en qué momento decidimos esto era aceptable. O peor aún, como dejamos de preguntarlo. Mientras tanto, en cada análisis clínico, en cada capa de polvo se posa sobre los muebles, en cada niño crece con una carga no debería ser parte de la infancia.
Al caer la tarde, la ciudad se ilumina. Las luces de los edificios, el reflejo en el agua del Santa Lucía, el movimiento constante de una urbe no se detiene. Monterrey sigue siendo Monterrey: orgullosa, contradictoria, resistente.
Con su aire cargado de historia y su futuro suspendido en partículas no vemos, pero están ahí, recordándonos que el progreso también tiene sombra.