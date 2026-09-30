Los tiempos del poder

Rumbo a 2027, comienzan a circular nombres, aparecen fotografías, se multiplican las reuniones y algunos liderazgos elevan discretamente su presencia. Las decisiones no están tomadas. El tablero apenas comienza a moverse.

El poder rara vez anuncia una decisión cuando comienza a construirla. Primero observa; después ordena. Sólo al final da la señal.

Hay quienes desean ser vistos y quienes prefieren demostrar que siempre estuvieron ahí. Unos levantan la mano; otros recorren el territorio, fortalecen relaciones y esperan. Ninguna de estas conductas es accidental. En política, incluso la manera de esperar comunica.

Moverse temprano puede colocar un nombre en la conversación. También permite observar capacidades, alcances, alianzas y formas de actuar. Un movimiento anticipado no necesariamente acelera una definición, pero siempre aporta información.

Quienes conocen el poder rara vez interrumpen ese proceso. Observan quién construye sin confrontar, quién suma sin condicionar y quién puede crecer respetando el espacio de los demás. Distinguen la presencia que fortalece al conjunto de aquella que solamente busca llamar la atención. No apresuran conclusiones: permiten que cada personaje revele su manera de entender la política.

El tiempo termina mostrando lo que los discursos intentan ocultar.

Muestra quién posee territorio y quién únicamente visibilidad; quién tiene relaciones y quién sólo fotografías; quién sabe formar equipos y quién necesita rodearse de aplausos. También revela quién sabe esperar sin detenerse.

Esperar la señal no significa permanecer inmóvil, sino entender que una candidatura no depende exclusivamente del deseo personal. Forma parte de una ecuación más amplia: confianza, resultados, territorio, equilibrios regionales, capacidad de gobierno y el momento que vive un proyecto político.

El aspirante experimentado lo sabe, por eso no interpreta cada reunión como una definición ni cada silencio como una negativa. Comprende que existen decisiones que pierden valor cuando se anuncian antes de tiempo y liderazgos que se desgastan cuando pretenden ocupar un lugar antes de haber terminado de construirlo.

También hay quienes intentan producir la señal: incrementan su actividad, reúnen simpatizantes y dan dimensión pública a sus aspiraciones. La visibilidad puede abrir conversaciones y demostrar capacidad de movilización, pero la política madura no confunde el ruido con la fuerza ni la velocidad con el destino.

El valor de cada movimiento depende de su relación con el tablero completo. Una aspiración puede ser auténtica y también medir una estructura, posicionar un equipo o preparar un liderazgo para otra responsabilidad. No todos los que se mueven buscan llegar al mismo lugar.

Ahí está la diferencia entre mirar la política y saber leerla.

Quien sólo observa los nombres intenta adivinar candidaturas. Quien conoce los procesos estudia conductas: quién visita a quién, quién comienza a tender puentes, quién evita confrontaciones innecesarias, quién conserva la serenidad y quién modifica su comportamiento ante la posibilidad del poder.

Las organizaciones políticas experimentadas convierten esa observación en método: escuchan al territorio, comparan trayectorias y permiten que las decisiones maduren sin alterar la marcha del proyecto. La conducción también se expresa mediante sus silencios. Cuando existe dirección política, la ausencia de una señal inmediata no produce vacío: produce orden.

Ese silencio no equivale a duda. Es una forma de medir sin comprometer, escuchar sin prometer y ordenar sin exhibir los mecanismos del orden. Una señal emitida antes de tiempo puede detener la construcción de algunos liderazgos. Emitida en el momento correcto, no abre una discusión: confirma una realidad que ya maduró.