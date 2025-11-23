Los zoomers, una generación que mueven en la frecuencia de lo diletante

La Generación Z incluye a las personas nacidas entre 1997 y 2012, quienes la integran tienen entre 13 y 28 años. Esta generación comprende prácticamente a quienes crecieron en la era digital. Ahora que recientemente se realizó la polémica marcha contra la inseguridad, promovida en contra de la autoridad federal en el Zócalo de la Ciudad de México, y que presumiblemente la estarían fortaleciendo y organizando miembros de esta generación, me pregunto muchas cosas respecto de las características de sus integrantes.

No haré muchos comentarios sobre la citada marcha, pero es innegable que en ella se sembró a grupos ajenos a su organización, aunque también no se puede negar que hubo influencias partidistas. Es lamentable que los adultos sigamos pretendiendo dirigir los pasos genuinos de los más jóvenes en lides políticas.

Los jóvenes de las generaciones de antaño, que ahora estamos en la adultez, tuvimos la oportunidad enorme de levantar nuestra voz, como lo hizo recientemente la actual Miss Universo, una joven mexicana que padeció en su niñez problemas de dislexia e hiperactividad, pero que obtuvo esa corona a raíz de que se opuso inteligentemente a uno de los organizadores del certamen realizado en Tailandia, cuando pretendió minimizarla públicamente. Su desafío fue notable y se hizo mediático. Pero este ejemplo, básicamente, es algo extraordinario dentro de la Generación Z.

Lo que resulta en lo cotidiano de esta generación no tiene que ver con preadolescentes, adolescentes y jóvenes que alcen su voz para hacer valer sus derechos; más bien no participan contundentemente en algunas actividades que serían elementalmente necesarias para su sobrevivencia. Con mayor claridad expongo que muchos de los que integran la Generación Z no se involucran de manera permanente en actividades productivas, y esto es algo letal para su futuro.

Quiero exponer el caso de un joven atípico de la Generación Z que está haciendo esfuerzos con socios de su edad para emprendimientos concretos en materia de movilidad. Es miembro de la cuarta generación de una familia de empresarios insignes del noreste del país. A pregunta expresa sobre cómo les estaba yendo en dichos emprendimientos, me compartió con honestidad que lo más difícil es la conformación profesional efectiva de personas de su generación. Me amplió su comentario, subrayando que hay mucha dificultad para encontrar compromiso real en sus contemporáneos.

¿Por qué razón ocurre esto? ¿Qué faltó en la formación educativa de algunos de ellos que los hace desinteresarse de la trazabilidad de un proyecto de vida, que los hace alejarse de la construcción de la inteligencia colectiva por el bien común? ¿Qué ocurrió en el contexto de la evolución digital que los sumió en el marasmo superficial de la distracción cibernética? ¿Fue exceso de información no procesada? ¿Fue información sin fuentes, sin documentación? ¿Fue el desapego de sus padres en torno a una formación humanista? ¿Fue la ignorancia de la propia historia ancestral de la familia? ¿Fue el exceso de mercantilismo para promover el poder del bien individual?

Al parecer los jóvenes de esta generación no quieren integrarse al trabajo permanente. Están en la frecuencia de lo diletante, del no comprometerse, y eso me preocupa. Por eso, encontrar un heredero de la cuarta generación de empresarios con interés de “pisar fuerte” y construir socialmente es algo que me llama la atención. Su joven socio también procede de familias que han trabajado por generaciones.

Al verlos reunidos, discutiendo proyectos y empujándolos con el valor agregado de importarles la conservación de los ecosistemas de la diversidad y de los ecosistemas culturales, me anima a pensar que sus buenas iniciativas influirán en otros integrantes de la Generación Z, pero no la influencia de algunos adultos que pretenden utilizarlos y encaminarlos a causas partidistas.