Más dudas en la subasta de AHMSA, ¿sí se reactivará?

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Opinión
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    Más dudas en la subasta de AHMSA, ¿sí se reactivará?

Sería deseable que la propia empresa sea transparente sobre el trasfondo de la solicitud de una prórroga: ¿tiene o no la capacidad financiera para cumplir con el fondo de garantía y la oferta presentada?

El proceso de subasta de Altos Hornos de México (AHMSA) sigue corriendo en sentido contrario a lo deseado: cada vez crecen más las dudas en torno a la seriedad con que se han tomado las cosas.

Desde que el pasado 25 de septiembre, Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA), empresa que encabeza José Arturo Domínguez, se colocó como el único postor que presentó una oferta por la siderúrgica, las dudas sobre la viabilidad de esta transacción han ido en incremento.

https://vanguardia.com.mx/opinion/vivienda-es-en-realidad-un-derecho-del-ciudadano-BB23990537

Ahora, CIESA –la cual mantiene una oferta de mil 400 millones de dólares por los activos de AHMSA y Minera del Norte (MINOSA)– solicitó 90 días naturales adicionales para revisar a detalle los bienes que pretende adquirir. Sin embargo, el juzgado que lleva el caso negó una prórroga.

Por sí sola, la petición abre nuevas interrogantes sobre su viabilidad. Si bien conocer con precisión la situación física, documental y legal de los activos es indispensable para una compra de esta magnitud, resulta necesario aclarar por qué se requiere ahora un plazo adicional y cómo encaja esta solicitud en las condiciones previamente establecidas.

En ese sentido, el gobernador Manolo Jiménez Salinas también ha cuestionado la petición, al recordar que el esquema original ya contemplaba un periodo de 90 días después del pago de la garantía correspondiente. La observación no es menor: si los plazos estaban definidos desde el principio, la solicitud de una nueva prórroga obliga a explicar qué cambió y cuáles son las condiciones reales bajo las que se pretende concretar la adquisición.

No se trata de desconocer el derecho de un inversionista a examinar los bienes antes de comprometer recursos, ni de anticipar que la operación fracasará. Se trata de reconocer que, después de años de parálisis y de expectativas incumplidas, la región necesita certezas.

La subasta debe servir para encontrar una salida viable a la crisis de AHMSA, no para prolongar indefinidamente la incertidumbre.

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Por ello, tras la definición de que no se amplía el plazo y, por ende, CIESA debe presentar el fondo de garantía a más tardar el 13 de octubre, las autoridades judiciales y los responsables del procedimiento tienen la obligación de ofrecer información clara.

Sería deseable que la propia empresa sea transparente sobre el trasfondo que tenía la solicitud de una prórroga: ¿tiene o no la capacidad financiera para cumplir con el fondo de garantía y la oferta presentada?

La Región Centro ha esperado demasiado. Cada episodio de incertidumbre profundiza el desgaste económico y social de una comunidad que necesita recuperar su principal motor industrial. La prioridad debe ser una resolución transparente, firme y viable, capaz de convertir las promesas de reactivación en hechos.

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