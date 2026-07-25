Meditaciones de Marco Aurelio. Obligadas para los gobernantes

¿Quieres escuchar esta obra? Aquí tienes el audio libro. Te llevará poco más de 6 horas y podría cambiar tu percepción de la vida... y de la muerte también:

Fueron redactadas originalmente entre los años 170 y 180 d.C.

Son los pensamientos privados del hombre más poderoso del mundo que se aconseja a sí mismo sobre cómo cumplir con las responsabilidades y obligaciones de su cargo.

Las Meditaciones de Marco Aurelio son un texto sin precedentes en la época.

Incluso en medio de conspiraciones e intentos de deposición, siempre buscaba ser una persona virtuosa.

A pesar de ser el comandante de todo un imperio, nunca abandonó el camino de la virtud y la sabiduría.

Contexto histórico de esta obra:

Entrenado en filosofía estoica, Marco Aurelio practicó casi todas las noches una serie de ejercicios espirituales, recordatorios diseñados para hacerlo humilde, paciente, empático, generoso y fuerte frente a lo que fuera que estuviera tratando.

Es inminentemente legible y perfectamente accesible. No puedes leer o escuchar este libro sin salir con una frase o una línea que te será útil la próxima vez que tengas problemas.

Libro I

Marco Aurelio agradece a aquellos con quienes está en deuda.

- Su abuelo, por enseñarle a ser sincero, modesto y ecuánime.

- Su padre, por enseñarle a ser humilde, tranquilo y frugal.

- Su madre, por enseñarle a ser generoso y no materialista.

- Sus maestros, que le enseñaron el valor del trabajo duro, la autodisciplina, la ecuanimidad, la racionalidad, el humor y la tolerancia.

- Sus maestros, de quienes aprendió a amar la filosofía práctica, en lugar de la metafísica, la lógica y la vanidad de los sofistas.

- Agradece a su esposa -Faustina La Menor- de quien aprendió a ser cariñoso.

Libro II

- Recuerda que cada día conoceremos a algunas personas nefastas.

- Pero también tenemos fallos, por lo que no debemos enojarnos con ellas.

- Todos somos solo pedazos de sangre, huesos y aliento; nuestra vida es fugaz.

- Nuestros cuerpos se descompondrán.

- En cuanto a la muerte, no hay nada que temer; No nos puede hacer daño.

- La parte más importante de nosotros son nuestras mentes.

- No debemos dejar que acabemos siendo esclavos de pasiones egoístas, que nos peleemos con el destino o que estemos ansiosos por el presente o que tengamos miedo del futuro.

- No podemos garantizar la fama o la fortuna, pero podemos mantener nuestras mentes tranquilas y libres de lesiones, un estado superior tanto al placer como al dolor.

- La libertad y la paz es el control de nuestras mentes.

Libro III

- Tengamos en cuenta las pequeñas cosas, como las grietas en una barra de pan, la textura de los higos y las aceitunas, y las expresiones de los animales salvajes, porque incluso las cosas mundanas tienen encanto.

- No debemos chismear ni especular sobre lo que otros dicen o hacen.

- En cambio, conviene pensar y hablar solo de cosas de las que no nos avergonzaríamos si nos descubren.

- Piensa y habla con sinceridad y alegría, y habrá una especie de divinidad dentro de ti.

- No hay nada más valioso que una mente que persigue la verdad, la justicia, la templanza, la fortaleza, la racionalidad y cosas similares.

- Sé resuelto en la búsqueda del bien.

Libro IV

- Siempre podemos encontrar la soledad en nuestras propias mentes.

- Si nuestras mentes están serenas, encontraremos paz y felicidad.

- Tenemos poco control en cuanto a cómo nos ven los demás.

- La virtud sigue siendo virtud incluso si no se reconoce.

- Nuestras vidas son efímeras, un día vivimos, al siguiente estamos muertos.

- Así que actuemos virtuosamente, usemos bien nuestro tiempo y seamos alegres.

- De esa manera, cuando caigas del árbol de la vida, caerás como una fruta madura.

Libro V

- Hagamos siempre un buen trabajo, desde que nos levantemos.

- Debemos actuar de forma natural y contribuir a la sociedad, sin preocuparnos por el reproche de los demás.

- No pidas ni esperes pago o gratitud por hacer buenas obras.

- En cambio, siéntete satisfecho con ser como una vid que da buenos frutos.

- La virtud es tu propia recompensa.

Libro VI

- Rechacemos la venganza por actos en contra tuya. El límite de esto es cuando alguien obra no solo contra ti, sino contra los tuyos. Defiéndelos, más que como te defiendes a ti mismo.

- Debemos cumplir con nuestro deber, actuar con rectitud y no molestarnos por lo que haga el resto, ya que en la inmensidad del espacio y el tiempo somos insignificantes... aunque algunos -por lo que dicen y hacen- lo son más.

- La mente se controla pensando en cosas buenas.

Libro VII

- Aquí, aboga por la paciencia y la tolerancia.

- La naturaleza funciona como cera, transformándose continuamente, así que sé paciente.

- La gente hablará mal de ti sin importar lo que hagas, pero serás tolerante.

- Las personas malvadas ponen a prueba nuestra paciencia y tolerancia. Podemos seguir siendo felices controlando nuestra respuesta a ellas.

Libro VIII

- Estar desconectados de la humanidad es como cortar una de nuestras propias extremidades.

- Debemos vivir conectados con la naturaleza y otras personas.

- No importa lo que encuentres, mantén una mente moderada y controlada.

- Si otros te maldicen, no dejes que te afecte ni maldigas en reciprocidad.

Libros IX, X y XI

- Marco Aurelio argumenta en estos tomos, que debemos ser moderados, sinceros, honestos y tranquilos.

- Si alguien dice que no eres virtuoso, disipa esas nociones con tu probidad y usa el humor para desarmar a las peores personas.

Libro XII

- Pregunta ¿por qué no nos amamos más? y en cambio valoramos la opinión de los demás sobre la nuestra.

- Esto es un error. Recuerda también que el destino del más grande y el peor de los seres humanos es él mismo: todos nos convertimos en cenizas.

- No seas orgulloso, sino humilde.

- Muere en serenidad.

Como escribió Marco Aurelio desde su tienda, lejos de casa y para nunca volver:

«La vida es la guerra y el destino de todos es el olvido».