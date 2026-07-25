Meditaciones de Marco Aurelio. Obligadas para los gobernantes
Plácido Garza DETONA ...Y para todos nosotros
¿Les platico? ¡Arre!
Marco Aurelio fue llamado “el último buen emperador romano”.
A pesar de ser el comandante de todo un imperio, nunca abandonó el camino de la virtud y la sabiduría.
Incluso en medio de conspiraciones e intentos de deposición, siempre buscaba ser una persona virtuosa.
Las Meditaciones de Marco Aurelio son un texto sin precedentes en la época.
Son los pensamientos privados del hombre más poderoso del mundo que se aconseja a sí mismo sobre cómo cumplir con las responsabilidades y obligaciones de su cargo.
Fueron redactadas originalmente entre los años 170 y 180 d.C.
¿Quieres escuchar esta obra? Aquí tienes el audio libro. Te llevará poco más de 6 horas y podría cambiar tu percepción de la vida... y de la muerte también:
Contexto histórico de esta obra:
Entrenado en filosofía estoica, Marco Aurelio practicó casi todas las noches una serie de ejercicios espirituales, recordatorios diseñados para hacerlo humilde, paciente, empático, generoso y fuerte frente a lo que fuera que estuviera tratando.
Es inminentemente legible y perfectamente accesible. No puedes leer o escuchar este libro sin salir con una frase o una línea que te será útil la próxima vez que tengas problemas.
Libro I
Marco Aurelio agradece a aquellos con quienes está en deuda.
- Su abuelo, por enseñarle a ser sincero, modesto y ecuánime.
- Su padre, por enseñarle a ser humilde, tranquilo y frugal.
- Su madre, por enseñarle a ser generoso y no materialista.
- Sus maestros, que le enseñaron el valor del trabajo duro, la autodisciplina, la ecuanimidad, la racionalidad, el humor y la tolerancia.
- Sus maestros, de quienes aprendió a amar la filosofía práctica, en lugar de la metafísica, la lógica y la vanidad de los sofistas.
- Agradece a su esposa -Faustina La Menor- de quien aprendió a ser cariñoso.
Libro II
- Recuerda que cada día conoceremos a algunas personas nefastas.
- Pero también tenemos fallos, por lo que no debemos enojarnos con ellas.
- Todos somos solo pedazos de sangre, huesos y aliento; nuestra vida es fugaz.
- Nuestros cuerpos se descompondrán.
- En cuanto a la muerte, no hay nada que temer; No nos puede hacer daño.
- La parte más importante de nosotros son nuestras mentes.
- No debemos dejar que acabemos siendo esclavos de pasiones egoístas, que nos peleemos con el destino o que estemos ansiosos por el presente o que tengamos miedo del futuro.
- No podemos garantizar la fama o la fortuna, pero podemos mantener nuestras mentes tranquilas y libres de lesiones, un estado superior tanto al placer como al dolor.
- La libertad y la paz es el control de nuestras mentes.
Libro III
- Tengamos en cuenta las pequeñas cosas, como las grietas en una barra de pan, la textura de los higos y las aceitunas, y las expresiones de los animales salvajes, porque incluso las cosas mundanas tienen encanto.
- No debemos chismear ni especular sobre lo que otros dicen o hacen.
- En cambio, conviene pensar y hablar solo de cosas de las que no nos avergonzaríamos si nos descubren.
- Piensa y habla con sinceridad y alegría, y habrá una especie de divinidad dentro de ti.
- No hay nada más valioso que una mente que persigue la verdad, la justicia, la templanza, la fortaleza, la racionalidad y cosas similares.
- Sé resuelto en la búsqueda del bien.
Libro IV
- Siempre podemos encontrar la soledad en nuestras propias mentes.
- Si nuestras mentes están serenas, encontraremos paz y felicidad.
- Tenemos poco control en cuanto a cómo nos ven los demás.
- La virtud sigue siendo virtud incluso si no se reconoce.
- Nuestras vidas son efímeras, un día vivimos, al siguiente estamos muertos.
- Así que actuemos virtuosamente, usemos bien nuestro tiempo y seamos alegres.
- De esa manera, cuando caigas del árbol de la vida, caerás como una fruta madura.
Libro V
- Hagamos siempre un buen trabajo, desde que nos levantemos.
- Debemos actuar de forma natural y contribuir a la sociedad, sin preocuparnos por el reproche de los demás.
- No pidas ni esperes pago o gratitud por hacer buenas obras.
- En cambio, siéntete satisfecho con ser como una vid que da buenos frutos.
- La virtud es tu propia recompensa.
Libro VI
- Rechacemos la venganza por actos en contra tuya. El límite de esto es cuando alguien obra no solo contra ti, sino contra los tuyos. Defiéndelos, más que como te defiendes a ti mismo.
- Debemos cumplir con nuestro deber, actuar con rectitud y no molestarnos por lo que haga el resto, ya que en la inmensidad del espacio y el tiempo somos insignificantes... aunque algunos -por lo que dicen y hacen- lo son más.
- La mente se controla pensando en cosas buenas.
Libro VII
- Aquí, aboga por la paciencia y la tolerancia.
- La naturaleza funciona como cera, transformándose continuamente, así que sé paciente.
- La gente hablará mal de ti sin importar lo que hagas, pero serás tolerante.
- Las personas malvadas ponen a prueba nuestra paciencia y tolerancia. Podemos seguir siendo felices controlando nuestra respuesta a ellas.
Libro VIII
- Estar desconectados de la humanidad es como cortar una de nuestras propias extremidades.
- Debemos vivir conectados con la naturaleza y otras personas.
- No importa lo que encuentres, mantén una mente moderada y controlada.
- Si otros te maldicen, no dejes que te afecte ni maldigas en reciprocidad.
Libros IX, X y XI
- Marco Aurelio argumenta en estos tomos, que debemos ser moderados, sinceros, honestos y tranquilos.
- Si alguien dice que no eres virtuoso, disipa esas nociones con tu probidad y usa el humor para desarmar a las peores personas.
Libro XII
- Pregunta ¿por qué no nos amamos más? y en cambio valoramos la opinión de los demás sobre la nuestra.
- Esto es un error. Recuerda también que el destino del más grande y el peor de los seres humanos es él mismo: todos nos convertimos en cenizas.
- No seas orgulloso, sino humilde.
- Muere en serenidad.
Como escribió Marco Aurelio desde su tienda, lejos de casa y para nunca volver:
«La vida es la guerra y el destino de todos es el olvido».