Mejor improvisación es la perfectamente planeada

¿Les platico? ¡Arre!

Sigue un guion y que nadie sepa que lo estás siguiendo, solo algunos de tu propio equipo, pero controladamente.

Esa es tu “arma autónoma” para ser convincente: Inspirar CONFIANZA y luego CONVENCER.

Por ejemplo: Trump cae en las intenciones de voto para el Partido Republicano en las elecciones intermedias de este año, porque cada día CONVENCE MENOS a los ciudadanos. De eso a la desconfianza hay un paso. Vean esto:

- Las elecciones primarias iniciaron el pasado 3 de marzo en Texas y Arkansas junto a otros estados sureños.

- Aquí el poder republicano se mantiene, aunque disminuyó un 15% respecto a las anteriores elecciones y de acuerdo a los sondeos de casas encuestadoras serias como Gallup, la causa es que Trump convence cada vez menos al electorado y consecuentemente, su desconfianza en él afecta a los candidatos republicanos.

- A Claudia Sheinbaum le sucede lo mismo, pero ella tiene lo que le falta al presidente de EEUU: El Dedo Ungidor, que está por encima de todas las encuestas.

Entonces, la condición sine qua non es que TÚ quieras ser:

- Presidente, de un país o de una compañía que cotiza en Bolsa o es privada.

- CEO, de una agrupación de gobernadores, como la CONAGO o presidir el CCE, COPARMEX, CANACINTRA, CONCANACO, CANACINTRA, CAINTRA o el mismito Consejo Mexicano de Negocios.

- Secretario, en un gabinete gubernamental o vice presidente de una marca global.

- Gobernador o cabeza corporativa de una firma de la I.P.