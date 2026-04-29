Mejor improvisación es la perfectamente planeada

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Opinión
/ 29 abril 2026
    Mejor improvisación es la perfectamente planeada
    Mejor improvisación es la perfectamente planeada. Grupo Detona/Diseño por Edwin Sánchez Landeros

Plácido DETONA Prioridad del buen gobierno es similar a la de una buena empresa

¿Les platico? ¡Arre!

Sigue un guion y que nadie sepa que lo estás siguiendo, solo algunos de tu propio equipo, pero controladamente.

Esa es tu “arma autónoma” para ser convincente: Inspirar CONFIANZA y luego CONVENCER.

Por ejemplo: Trump cae en las intenciones de voto para el Partido Republicano en las elecciones intermedias de este año, porque cada día CONVENCE MENOS a los ciudadanos. De eso a la desconfianza hay un paso. Vean esto:

- Las elecciones primarias iniciaron el pasado 3 de marzo en Texas y Arkansas junto a otros estados sureños.

- Aquí el poder republicano se mantiene, aunque disminuyó un 15% respecto a las anteriores elecciones y de acuerdo a los sondeos de casas encuestadoras serias como Gallup, la causa es que Trump convence cada vez menos al electorado y consecuentemente, su desconfianza en él afecta a los candidatos republicanos.

- A Claudia Sheinbaum le sucede lo mismo, pero ella tiene lo que le falta al presidente de EEUU: El Dedo Ungidor, que está por encima de todas las encuestas.

Entonces, la condición sine qua non es que TÚ quieras ser:

- Presidente, de un país o de una compañía que cotiza en Bolsa o es privada.

- CEO, de una agrupación de gobernadores, como la CONAGO o presidir el CCE, COPARMEX, CANACINTRA, CONCANACO, CANACINTRA, CAINTRA o el mismito Consejo Mexicano de Negocios.

- Secretario, en un gabinete gubernamental o vice presidente de una marca global.

- Gobernador o cabeza corporativa de una firma de la I.P.

- Alcalde de un municipio o gerente de una sucursal empresarial.

$!Prioridad del buen gobierno es similar a la de una buena empresa.
Prioridad del buen gobierno es similar a la de una buena empresa. Grupo Detona/Diseño por Edwin Sánchez Landeros

- Jefe de Seguridad Pública en cierta ciudad o director de esa área en una empresa.

- Senador, diputado federal, local; regidor o síndico de un Cabildo, o miembro del consejo de administración de una empresa.

- Burócrata, en la secretaría del Medio Ambiente, o meteorólogo en un canal de televisión, tan convincente y confiable como Abimael Salas.

- Líder sindical de una central obrera, o secretario general de la FNSI, pero no del remedo actual en que se ha convertido la Federación Nacional de Sindicatos Independientes, sino de una organización de tanta ascendencia, fidelidad, lealtad y respeto a sus representados, como la que lidera Rafael Reyes Montemayor en la Federación de Sindicatos de los Trabajadores al Servicio de Gobiernos, Estados y Municipios.

Entonces...

- Sé un “arma autónoma”, no programada ni teledirigida por otros.

- No rindas homenaje al que estuvo donde estás ahora y menos si ya pasó a mejor vida.

- No copies y cuando sea inevitable, métele innovación a tu copia.

- No desperdicies oportunidades, esperando terminar al 100% tus productos o servicios; lánzalos como “pilotos” para que se vayan perfeccionando en manos de tus clientes o de la población a la que sirves.

- Desarrolla habilidades de escribir y si no lo logras, no te preocupes, con que redactes bien la lista del súper que te dicta tu pareja, ya estás del otro lado...

Anécdota:

- Poco antes de salir a su encuentro con la presidente Sheinbaum, en la asamblea anual de CAINTRA, Samuel García bajó bien elegante al vestíbulo de su casa.

- Ahí estaba su esposa, Mariana Rodríguez, y al verlo, le soltó a boca de jarro esta frase: “Listo para la abucheada”.

- Y Samuel le respondió: “Poquito...”, haciendo la señal internacional de esa palabra.

- Sabiendo que la escena era grabada, ninguno de los dos improvisó. Se trató de una improvisación de ambos, perfectamente planeada.

- Lejos de las críticas que sus apariciones provocan en las redes, ésta les ganó simpatía, por lo “ocurrente” de una y del otro.

Pasos:

1. Caer bien, sinónimo de SIMPATÍA.

2. Ser CONVINCENTE.

3. INSPIRAR CONFIANZA.

Cajón Desastre:

- Sanjuana Martínez posteó ayer en una de sus redes -porque no tiene medio de comunicación- que la FGR investiga a uno de sus muchos críticos y copia tal libelo a Omar García Harfuch.

MORENA no ocupa enemigos. Con sus “amigos” tiene

Adiós Notimex

Sanjuana de Arco Martínez arde en la hoguera que ella misma prende. Episodio 3

- Primero: En la FGR no hay nada respecto a lo que la “Doncella de Orleans del siglo XXI” afirma desde la hoguera que ella prendió y su ex amo AMLO atizó.

- Segundo: La dependencia que dirige García Harfuch no tiene competencia alguna para ver casos como el que Sanjuana refiere.

- Tercero: La que sí existe es un expediente de 3,344 fojas en el Centro #10 de Conciliación y Tribunal Laboral de la CDMX (funcionan 9 individuales y uno colectivo) que consigna santo y seña de las violaciones cometidas por Sanjuana contra el personal de Notimex.

- AMLO sigue esperando que Sanjuana pruebe sus acusaciones de que la STPS exigió para la campaña presidencial de Sheinbaum, $50 millones de las indemnizaciones a los trabajadores de la agencia que Sanjuana enterró después de más de medio siglo de existencia.

- La misma CSP la desmintió.

- El Código Penal Federal consigna en sus artículos 164 y 164 Bis, la “asociación delictuosa” como agravante del delito de difamación, en el que incurren Sanjuana y los DI-LA-PI-LAN-TES que le siguen el juego, haciendo llamadas en horas de oficina desde sus puestos en el gobierno de Samuel García, para pegarle mediáticamente a sus críticos. Al menos uno de ellos lo hace, ¿verdad, Luis Gerardo Treviño, “Papera” y otros?

- A ver, Sanjuana y séquito de larvas en celo que anidan en su panza, si el crítico del que tanto te ocupas “casi no es leído” ¿entonces por qué te ocupas de él? Una incongruencia más a tu larga lista.

- Mañana: Afrontan partidos guerras intestinas. Episodio 2: PAN.

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Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

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