Mirador 09/01/2026

Malbéne se describe a sí mismo como “un teólogo que no cree en teologías”. Su más reciente artículo para la revista lovaniense “Lumen” aumentará sin duda el número de sus malquerientes. Dice en él:

“Las religiones son una fábrica de mitos. Mitos indispensables, cierto, pero mitos a final de cuentas. Los profesionales de la religión vendemos, consciente o inconscientemente, dos artículos que los humanos necesitan mucho: consuelo y esperanza. En última instancia todo es cuestión de dinero. Sin él las religiones no sobrevivirían, y tampoco nosotros, sus administradores. Por eso hay un ritual, el único común a todas las religiones: el pase de la charola”.

Sin duda estas palabras escandalizarán a los críticos de Malbéne. Pero suele decir él: “Jesús evangelizó porque escandalizó”.

