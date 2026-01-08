Mirador 09/01/2026

Opinión
/ 8 enero 2026
    Mirador 09/01/2026
    FOTO: FREEPIK

‘Las religiones son una fábrica de mitos. Mitos indispensables, cierto, pero mitos a final de cuentas’

Malbéne se describe a sí mismo como “un teólogo que no cree en teologías”. Su más reciente artículo para la revista lovaniense “Lumen” aumentará sin duda el número de sus malquerientes. Dice en él:

“Las religiones son una fábrica de mitos. Mitos indispensables, cierto, pero mitos a final de cuentas. Los profesionales de la religión vendemos, consciente o inconscientemente, dos artículos que los humanos necesitan mucho: consuelo y esperanza. En última instancia todo es cuestión de dinero. Sin él las religiones no sobrevivirían, y tampoco nosotros, sus administradores. Por eso hay un ritual, el único común a todas las religiones: el pase de la charola”.

Sin duda estas palabras escandalizarán a los críticos de Malbéne. Pero suele decir él: “Jesús evangelizó porque escandalizó”.

¡Hasta mañana!...

Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

