Mirador 12/10/2025

HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

Con el mayor respeto debo decir que el paraíso terrenal no era tan paraíso.

Un paraíso del cual no se puede salir es un infierno. No importa que por él pasen ríos de leche y miel, y que las avecillas canten y los arroyuelos murmuren. Si de ese paraíso no se puede salir, el tal paraíso no es un paraíso. Es más bien una prisión.

Yo tengo para mí que Adán y Eva comieron del fruto prohibido no porque los hubiera engañado la serpiente, sino porque en secreto ambos querían salir del paraíso, y se valieron de la desobediencia para escapar de él.

Cuando se vieron libres inventaron su propio paraíso.

Se llama el amor.

De ese paraíso ni el hombre ni la mujer quieren salir.

¡Hasta mañana!...