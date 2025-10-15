Mirador 15/10/2025
/ 15 octubre 2025
No están en el retrato sus dolores, /su mansa soledad. Él ya no existe
Este hombre del retrato, este hombre triste,
es mi padre: Mariano Fuentes Flores.
No están en el retrato sus dolores,
su mansa soledad. Él ya no existe.
*
Murió hace mucho tiempo, pero asiste
todos los días a la cita. Amores
y muertos vuelven siempre como azores
a la percha del alma. ¿Conociste
*
a mi padre? Yo no. Sólo lo quise.
No se lo dije nunca. No se usaba.
Como hizo con su padre con él hice.
*
Cuando por su ataúd crucé el abismo
ya era tarde. Hoy que digo “Yo te amaba”
el hombre del retrato soy yo mismo.
AFA.
¡Hasta mañana!...