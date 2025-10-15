Mirador 15/10/2025

Este hombre del retrato, este hombre triste,

es mi padre: Mariano Fuentes Flores.

No están en el retrato sus dolores,

su mansa soledad. Él ya no existe.

*

Murió hace mucho tiempo, pero asiste

todos los días a la cita. Amores

y muertos vuelven siempre como azores

a la percha del alma. ¿Conociste

*

a mi padre? Yo no. Sólo lo quise.

No se lo dije nunca. No se usaba.

Como hizo con su padre con él hice.

*

Cuando por su ataúd crucé el abismo

ya era tarde. Hoy que digo “Yo te amaba”

el hombre del retrato soy yo mismo.

AFA.

¡Hasta mañana!...