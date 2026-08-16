Mirador 16/08/2026

HISTORIAS DE LA CREACIÓN DEL MUNDO

Desde sus respectivos tronos celestiales, el Padre y el Espíritu contemplaban el mundo de lo creado.

Vieron el vasto reino de los seres vegetales; los incontables árboles con sus preciosos frutos; la infinita variedad de flores, cada una con su propio aroma y su particular color; las innumerables formas de la hierba; los helechos, los hongos, los cactus, las enredaderas... Luego miraron las aves del cielo y los peces del mar. Finalmente, observaron a las criaturas llamadas mujer y hombre.

Exclamó el Espíritu, maravillado:

–¡Cuántas formas adopta la vida! ¡No puedo explicarme eso!

Pidió el Señor:

–Que venga Darwin.

¡Hasta mañana!...