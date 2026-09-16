Mirador 16/09/2026

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    Mirador 16/09/2026
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Todo en la vida tiende a perpetuar la vida

Este amigo mío con el que tomo la copa –varias– los martes por la noche dice a veces cosas que me ponen a pensar.

Anoche, por ejemplo, dijo que todo en la vida tiende a perpetuar la vida. La flor perfuma para perpetuar la vida. La hormiga trabaja para perpetuar la vida. La mariposa emprende sus largas migraciones para perpetuar la vida.

A ese impulso, añadió, le damos el nombre de amor. Pero en el fondo todo es vida. “Si no temiera incurrir en juego de palabras diría que la vida es para la vida”.

Luego manifestó algo que me estremeció, aunque sé que los estremecimientos me hacen daño: “Y sin embargo, hay quienes dicen que todo es para la muerte; que para ella debemos prepararnos. Eso es falso. Debemos vivir la vida para la vida. Sólo así la mereceremos”.

Mi amigo me pone a pensar.

Se lo perdono.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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