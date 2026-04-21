Mirador 22/04/2026

Este amigo con el que tomo la copa –varias– los martes por la noche dice a veces cosas que no entiendo.

–Si las entendieras –me espeta él– eso significaría que estoy perdiendo altura.

Anoche, por ejemplo, declaró que cree en la existencia del infierno. Razonó:

–Tiene que haber un lugar para que esté Hitler .

Yo he bebido ya dos copas, tres quizá, de modo que me atrevo a preguntarle:

–Y tú y yo, ¿dónde estaremos?

–En ninguna parte –respondió–. Gozaremos del descanso eterno prometido a los creyentes, pero sin ninguna eterna luz, según pensamos los no creyentes.

Le digo:

–No te entiendo.

–Qué bueno –se alegra–. Eso significa que conservo mi nivel.

¡Hasta mañana!...