Mirador 22/04/2026

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Opinión
/ 21 abril 2026
    Mirador 22/04/2026
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Gozaremos del descanso eterno prometido a los creyentes, pero sin ninguna eterna luz

Este amigo con el que tomo la copa –varias– los martes por la noche dice a veces cosas que no entiendo.

–Si las entendieras –me espeta él– eso significaría que estoy perdiendo altura.

Anoche, por ejemplo, declaró que cree en la existencia del infierno. Razonó:

–Tiene que haber un lugar para que esté Hitler.

Yo he bebido ya dos copas, tres quizá, de modo que me atrevo a preguntarle:

–Y tú y yo, ¿dónde estaremos?

–En ninguna parte –respondió–. Gozaremos del descanso eterno prometido a los creyentes, pero sin ninguna eterna luz, según pensamos los no creyentes.

Le digo:

–No te entiendo.

–Qué bueno –se alegra–. Eso significa que conservo mi nivel.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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