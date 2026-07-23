Mirador 23/07/2027

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    Mirador 23/07/2027
    UNSPLASH

En la tertulia tras la cena, don Abundio relata una ocurrencia de doña Rosa, su mujer

Don Abundio el del Potrero es hombre razonable.

Ayer llovía sin parar. Dije, impaciente:

-¿Dejará de llover?

Acotó el viejo:

-Siempre ha dejado.

En la tertulia tras la cena relata una ocurrencia de doña Rosa, su mujer:

-En el rancho decimos: “Voy a ver al juez”, para no decir: “Voy al baño”. Una mañana Rosa dijo: “Voy a ver al juez”. Volvió al poco rato, y Fico (diminutivo de Pacífico), uno de nuestros nietos más pequeños, le preguntó: “¿Fuiste a ver al juez, güelita?”. “Sí –respondió ella–. Pero no pude decirle nada.

Reímos todos, menos doña Rosa. Masculla con enojo:

-Viejo hablador.

Don Abundio figura con índice y pulgar el signo de la cruz, se lo lleva a los labios y jura:

-Por ésta.

¡Hasta mañana!...

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Baños
Historia
Mirador

Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El caso de Rocky pone bajo la lupa las penas establecidas en Coahuila contra quienes cometen crueldad animal.

Hasta cuatro años de prisión puede costar maltrato animal en Coahuila; en Saltillo el 60% de las investigaciones
El caso de Rocky, el perro presuntamente arrastrado y atropellado por su dueña en Saltillo, ha generado indignación y reavivado el debate sobre las sanciones por maltrato animal.

¿Cuántos años de cárcel hay por maltrato animal en Coahuila? Esto dice la ley tras el caso Rocky
El Poder Judicial de Coahuila trasladó a los primeros cinco internos con trastornos mentales a módulos psiquiátricos habilitados en centros penitenciarios.

Coahuila habilita módulos psiquiátricos en penales para internos con trastornos mentales

Tras el caso de Rocky, Pets Care informó que buscará proceder legalmente contra quienes difundieron acusaciones que, asegura, afectaron el prestigio de la clínica y su personal.

‘Es absurdo creer que cambiamos a Rocky’; Pets Care emprenderá acciones legales contra difamación
La habilidad de la lectura necesita reforzarse en casi 15 mil alumnos que egresaron de la primaria, reveló el sistema de evaluación de la Sedu.

Coahuila: Cuatro de cada 10 alumnos que egresaron de primaria no alcanzan el nivel esperado en lectura
Los defensores buscan alzar la voz contra la crueldad y el maltrato animal.

Convocan a manifestación pacífica por la muerte del perro ‘Rocky’ en Saltillo
En acuerdos en el T-MEC

En acuerdos en el T-MEC
Reclutamiento en Morena

Reclutamiento en Morena