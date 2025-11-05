Mirador 5/11/2025

Cuando había una misa especial, me contó, de bodas o difuntos, muchos señores no entraban al templo: se quedaban en el atrio todo el tiempo que duraba el oficio

Cuando mi amigo bebe un par de copas lo asaltan los recuerdos, y luego él me asalta con ellos a mí.

Anoche me habló del tiempo de su juventud. Cuando había una misa especial, me contó, de bodas o difuntos, muchos señores no entraban al templo: se quedaban en el atrio todo el tiempo que duraba el oficio. Y es que eran masones, o funcionarios del Gobierno en aquella época en que la Iglesia y el Estado tenían enemistad.

–Así las cosas –continuó mi amigo–, los caballeros católicos que sí entraban a la iglesia podían dirigir miradas poco católicas a las esposas de los señores que se quedaban fuera.

Le pregunté:

–¿Tú dónde habrías estado? ¿Afuera o adentro?

Me contestó:

–Donde ahora estoy: un pie adentro, el otro afuera.

¡Hasta mañana!...

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

