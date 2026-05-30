las diputaciones federales

En la intención del voto, Morena bajó del 42 al 39 por ciento, lo que representa una caída de 3 puntos.

En temas de voto partidista, la empresa encuestadora Enkoll publicó hace unos dos días un interesante sondeo electoral con miras a la elección a diputaciones federales en el 2027.

Sin embargo, el apoyo electoral que la 4T perdió no se fue con los partidos de oposición, sino que se sumó al apartidismo.

El PRI subió de un 7 al 8 por ciento y la explicación que da Heidi Osuna, directora de Enkoll, es que lo impulsó la actual elección en Coahuila, en la que este partido tiene gran aceptación.

El PAN cayó del 14 al 12 por ciento, y uno de los puntos de preferencia electoral se lo engulló el PRI y el otro se lo agenció Movimiento Ciudadano, que pasó del 9 al 12 por ciento.

Así las cosas...

OTRAAA VEZ

Por enésima ocasión, el gobernador Manolo Jiménez tuvo que salir al quite y, en una estratégica acción de control de daños, declaró ayer que Torreón es de las mejores ciudades del país.

El mandatario estatal afirmó que la perla lagunera es uno de los mejores lugares para vivir e invertir, pues es la sexta ciudad más segura del país.

Jiménez Salinas reconoció que los torreonenses son bien entrones y siempre están a la defensa de la región lagunera, que es una potencia agroindustrial y la principal productora nacional de leche.

La buena opinión del gobernante coahuilense sobre Torreón se da en un difícil contexto político–electoral y de fuertes críticas y señalamientos locales.

El horno no está para bollos...

¿PAN Y PT EN LA LONA?

Lo hecho, hecho está, y ahora solo resta esperar al próximo 7 de junio para conocer el resultado de la elección a diputados locales en Coahuila.

Si las encuestas no mienten, el Partido Acción Nacional será uno de los grandes perdedores y lo mismo ocurrirá, según dicen, con el Partido del Trabajo.

Acción Nacional va huérfano en el proceso electoral y sus niveles de aceptación en Coahuila se encuentran entre los más bajos de su historia.

El Partido del Trabajo, en cambio, se encuentra cobijado por la alianza con la 4T, pero el ciudadano y la militancia se inclinarán por cruzar la boleta en favor de Morena.

Pronto se conocerá la verdad...

LEVÁNTATE, VIBORÓN

Los Hermanos Barrón estarán en Palaú (Múzquiz), Coahuila, este sábado 30 de mayo, en el cierre de campaña del diputado plurinominal por el PT, Tony Flores, que va por la reelección.

Así lo anunció en redes sociales la agrupación musical de Allende, Coahuila, que invitó a los ciudadanos a acudir a su presentación en la Región Carbonífera.

Tony, al parecer, desarrollará su vida política por la vía plurinominal, pues llegó al Congreso por ese camino y se ve que así continuará porque las encuestan lo marcan como perdedor el 7 de junio.

Flores Guerra tiene el sueño de ser alcalde de Múzquiz, su pueblo natal, pero por el momento no existen las presidencias municipales plurinominales.

Entre los grandes éxitos de los Hermanos Barrón, figuran canciones como El hijo de su, Gavilán pollero y El Viborón.

LA PREGUNTA DE HOY

¿Será verdad que Miguel Riquelme ya tiene asegurada la candidatura a la alcaldía de Torreón, una vez que el PRI gane los cuatro distritos electorales laguneros el 7 de junio?