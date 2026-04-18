Morena: El otro Plan B, tal vez ya está en proceso

Tal vez un poco más interesante será saber qué tipo de consideraciones estarán haciendo con relación al mediano plazo, el que para efectos de medición del tiempo tiene como límite el 2030, el año de la próxima elección presidencial.

¿Qué estarán pensando –sería interesante saberlo– los personeros del oficialismo –de adentro y de afuera del gobierno– acerca de lo que está sucediendo en el país en los días que corren? ¿Cuál será su visión en torno a lo que puede ocurrir en el corto plazo, digamos en el 2027, año complicado por ser de elecciones federales intermedias, en que se renovarán más de la mitad de las gubernaturas, prácticamente la totalidad de las legislaturas locales y más de un millar de ayuntamientos de todos calibres: grandes, medianos y pequeños?

No sobra decir que en el tablero respectivo, en el mero “cuarto de guerra”, seguramente aparece marcado antes el 2028, año correspondiente a una eventual votación en materia de revocación de mandato. Está escrito tal año con dos vertientes perfectamente señalizadas: una mano con el pulgar hacia arriba y otra con el pulgar para abajo, según las circunstancias. ¿Alguien lo duda? ¿O no entiende de qué se trata?

Por cuanto hace a los días que corren, las cosas pueden estar más o menos así: Aunque pudiera ser que los jerarcas del oficialismo estén en la luna (es decir, silvan y voltean para otro lado, diría el ranchero), lo cual no es creíble, por lo astuto que son, sería más bien remoto que vean las cosas color de rosa, como en público insisten en pintarlas, que crean observar escenarios idílicos o que, de plano, se traguen su propia narrativa. No es creíble, aunque todo puede suceder porque, como bien se sabe, la soberbia y la arrogancia hacen caer hasta los más astutos. De ser este el caso, de entrada están ya perdidos. Y no precisamente en el largo plazo.

Entonces, si son realistas y están plenamente conscientes de lo que verdaderamente sucede, ¿qué no observan que la aprobación de la señora Sheinbaum va en claro descenso, si no es que en franca picada? No hay encuesta seria que indique lo contrario. ¿Acaso cierran los ojos y por eso tampoco ven que en las mismas encuestas aumenta la calificación de entre mal o muy mal a las políticas públicas y la gestión del Gobierno Federal en materias tan importantes como seguridad pública, salud y combate a la corrupción? Esta última, por cierto, cada vez más insoportable. ¿No ven todo esto? ¿Por qué entonces se les escapa del radar?

¿Qué consideraciones harán ante realidades patentes, incuestionables, no negadas, como el estancamiento de la economía, que ya va para ocho años? Tampoco pueden ignorar que la propia información oficial indica caídas drásticas en materia de inversión, tanto pública como privada.

Ante esa realidad, ¿cómo esperan que se creen empleos formales, que se generen más plazas de trabajo adecuadamente remuneradas? ¿Por qué engañarse? Como es el caso de la información oficial que sobre inversión extranjera directa se difunde festivamente cada trimestre, al enfatizar que es la mayor de la historia. Ojo: inversión extranjera directa no significa, necesariamente, inversión fija bruta (que es la que importa) porque aquel concepto incluye no sólo la reinversión de utilidades de empresas extranjeras, sino también la compra de empresas mexicanas por extranjeros. De encontrarse en este último rubro la explicación del notable incremento –según se dice– de la IED, nos encontraríamos ante una realidad más bien preocupante.