Morena perderá todos los distritos en Saltillo

Pero, según los mismos sondeos, a la Cuarta Transformación se le mueve la patita en Torreón, en la región Centro y en la Carbonífera, sobre todo en los distritos 06 y 05 de Múzquiz y de Monclova.

Encuestas de Morena dan por perdida la próxima elección a diputados locales en todos los distritos electorales de Saltillo, y también adelantan la derrota en la zona norte del estado.

Mediciones de la 4T los registran actualmente como los más competitivos, junto a uno de los distritos en Torreón, al parecer, el 11, que corresponde a Antonio Attolini.

En el distrito 06, el candidato de la coalición Morena–PT es el diputado local del PT, Tony Flores, que va contra Héctor García Falcón, el Gachupín.

Alfonso Almeraz, en el distrito electoral 05, es el candidato de la Cuarta Transformación a la diputación local y se la juega contra la aspirante del PRI, Esra Cavazos.

Por cierto, desde la Carbonífera, políticos regionales se comunicaron con esta columna para aclarar que Morena solo alcanzará tres curules plurinominales y no cinco, como ayer aquí se publicó.

Veremos y diremos...

Nominan a Harfuch

La farándula y la política, a veces, van de la mano y tienen en común una amplia exposición mediática, y tal vez por eso el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, pinta para showman.

Resulta que Rosa María Noguerón, productora de La Casa de los Famosos, pretende invitarlo al casting para la próxima edición de este programa en México.

Seguramente, el hijo de la actriz María Sorté se negará a la insólita invitación de Rosa María, pues le representaría permanecer internado en la popular casa durante unos dos meses.

Omar García Harfuch es, sin duda, el funcionario federal más popular y respetado en México.

Dos cachuchas

El dirigente nacional de la CTM, Tereso Medina, se ha convertido en un político camaleónico, en un artista del mimetismo que, según la ocasión, se viste de guinda y aparece de tricolor.

Tereso apareció hace unos días en Coahuila en un evento oficial del gobierno del estado para formalizar una alianza entre la central obrera y la administración estatal.

Antes, en la celebración del 1 de mayo, Tereso se apersonó en Palacio Nacional, charló con la presidenta Claudia Sheinbaum y posteó una foto con la mandataria nacional.

Medina Ramírez tendrá que dar color y deberá definirse políticamente a favor de la Cuarta Transformación o del histórico Revolucionario Institucional.

El malabarismo en política no es algo nuevo, pero por lo regular tiene malos resultados para aquellos que lo practican.

Napoleón Gómez Urrutia y Alfonso Cepeda Salas, los grandes líderes sindicales en México, ya se alinearon con el color guinda.

Mónica en FGR

La exsecretaria del ayuntamiento de Múzquiz, Mónica Escalera, cumplió su palabra y ayer se presentó en Palacio Nacional para denunciar al diputado del PT, Antonio Flores Guerra.

Mónica entregó en Palacio y FGR los documentos que acreditan una denuncia por indecencia contra el candidato a legislador petista en una corte judicial en San Antonio, Texas.

La política muzquense, en un en vivo en Facebook, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum no fallarle a los coahuilenses y evitar que un presunto violentador llegue al Congreso local.

Mónica Escalera aprovechó el viaje a la capital del país para también acudir a las oficinas centrales del Partido del Trabajo y entregar copia de la averiguación en EU contra Tony Flores.

La pelota está ahora en la Cuarta Transformación...

El empresario y político Manolo Dávila Pader está de plácemes en Múzquiz con el nacimiento de su hija, Catalina.

Dávila Pader anunció ayer en redes sociales la llegada de su pequeña y dio gracias a Dios por esta bendición familiar.

A lo mejor Catalina trae torta bajo el brazo y el próximo año bendice a Manolo con la candidatura a la alcaldía del pueblo mágico.

¿ Qué no?

La frase de hoy:

Dale a un hombre un pez y comerá un día.

Dale una alcaldía y comerán sus tres generaciones siguientes.