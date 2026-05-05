Iría Andrés Mijes por la gubernatura de Nuevo León; solicita licencia temporal a la alcaldía de Escobedo

MONTERREY, NL.- A partir del 1 de junio, el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes gozará de una licencia temporal para separarse de su cargo y poder participar en el proceso de selección del Coordinador Estatal de la Defensa de la Transformación en Nuevo León. La solicitud de licencia fue aprobada de forma unanimidad por el Cabildo en sesión ordinaria y será sin goce de sueldo. El coordinador estatal se perfilará para encabezar la candidatura para la gubernatura del estado en el proceso electoral de 2027. “Hoy solicito licencia temporal, sin goce de sueldo, a partir del primero de junio, para participar en el proceso de selección de Coordinador estatal de la Defensa de la Transformación en Nuevo León”, dijo Mijes.

Planteó que tiene razones muy precisas como: alinear a nuestro estado con el modelo de Crecimiento con Justicia que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. “Voy a trabajar incansablemente en este proyecto porque la transformación de nacional tiene mucho que aportar a nuestro estado: simplificación administrativa. Atracción de inversión, una estrategia de seguridad federal que en Nuevo León se está cumpliendo cabalmente”, dijo. 4T EN NUEVO LEÓN Destacó que también pondrá todo su empeño en ser el próximo Coordinador Estatal de la Defensa de la Transformación en Nuevo León porque nunca había existido tanta distancia entre el gobierno que Nuevo León merece y el que tiene.

“Hay una definición muy clara que la sociedad entera exige en voz alta: Sí a la inversión y no a la extorsión”, expuso. Añadió que defender la transformación en Nuevo León es defender a nuestro estado de sus cinco grandes enemigos: inseguridad, la falta de oportunidades, el tráfico y la mala movilidad; la contaminación. La escasez de agua. También se pronunció por no más actitudes infantiles del gobierno para un estado de hombres y mujeres “entrones, formales, luchones, con alma de acero”.

La designación de la persona que quedará a cargo del gobierno escobedense será decidida en una sesión de Cabildo posterior y hasta ahora no se tiene un perfil definido. Durante la sesión, el alcalde estuvo acompañado de su esposa, su padre y sus hijos. Otros morenistas que también han mostrado aspiraciones para el próximo proceso electoral de 2027 son: la senadora Judith Díaz; el senador Waldo Fernández; Tatiana Clouthier, titular del Instituto de Mexicanos en el Exterior, y Clara Luz Flores Carrales, Titular de la Unidad de Asuntos Religiosos y Prevención Social de la Secretaría de Gobernación.

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