Coahuila: La danza de las plurinominales

Según mediciones con base en estimaciones históricas de votaciones en Coahuila, Morena se adjudicará cinco curules por la vía de representación por minoría.

Expertos comarcanos en teorías electorales afirman que, una vez asignadas y repartidas las posiciones plurinominales en los partidos opositores, no todos accederán al Congreso local.

El Partido Acción Nacional puede que logre dos plurinominales para sus candidatos a legisladores locales, y lo mismo, dicen, que la UDC accederá a otras dos.

El Verde Ecologista también tendrá acceso al Palacio Legislativo y, tal vez, Movimiento Ciudadano pueda colarse, afirman los cafetólogos y adivinadores.

Lo interesante del asunto es que al Partido del Trabajo no lo ven llegar al Congreso de Coahuila, ni tampoco a México Avante ni a Nuevas Ideas.

Al tiempo...

Memoria selectiva

La oposición se muerde la lengua cuando se queja de que la FGR y la Guardia Nacional asignaron un piquete de escoltas al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya.

El gobernante sinaloense se retiró temporalmente del cargo para ser investigado por las denuncias de EU de brindar protección al narcotráfico en su estado.

De inmediato, líderes priistas, panistas y emecistas criticaron que el gobierno federal gaste y utilice recursos públicos en la asignación de escoltas a Rocha Moya.

Pero, hipócritamente, callan sobre el uso del dinero de los gobiernos estatales, como el de Coahuila, para pagar el “piquetote” de guaruras de los exgobernadores Rubén Moreira y Miguel Riquelme.

En el PAN nada dicen de la guardia personal asignada al exgobernante tamaulipeco Francisco Javier Cabeza de Vaca, y eso que los tres tienen varios años fuera de gobiernos estatales.

Duelo de impresentables

El PRI Coahuila sorprendió hace unos días con la presentación del líder nacional del PRI, Alito Moreno, y de Rubén Moreira en un evento partidista en Saltillo.

Crónicas locales advirtieron que la reunión de Alito y Rubén con los aspirantes a diputados locales del tricolor fue una mera formalidad, sin importancia política.

La Cuarta Transformación no se quiso quedar atrás en el duelo de impresentables y ayer respondió con la visita a Torreón de Gerardo Fernández Noroña, uno de sus villanos favoritos.

Fernández Noroña acudió a La Laguna para brindar su apoyo a Pily de Aguinaga, que va como candidata del PT a una diputación local por las vías constitucional y plurinominal.

A diferencia del PRI, que intentó pasar desapercibida la visita de Alejandro Moreno y de Moreira Valdez, los de la 4T presumieron con bombo y platillo la presencia del senador morenista.

Daño colateral

El tema del diputado local del PT, Antonio Flores, y las supuestas denuncias que tiene en la Corte de San Antonio, Texas, en Estados Unidos, puede que políticamente ya no tenga relevancia.

Y todo porque es casi seguro que Flores Guerra ya no podrá reelegirse al Congreso local, pues perdió la primera posición como candidato plurinominal ante la lagunera Lucía Zorrilla.

Además, el “Amigo del pueblo” está abajo del candidato del PRI, Héctor García Falcón, en las encuestas de intención de voto en el distrito 06, y el “Gachupín” apunta a ganar la elección.

Tony tiene casi un mes para convencer a los ciudadanos de que merece continuar como diputado, lo que se advierte casi imposible.

Las opciones son mínimas y puede que, después de la primera semana de junio, su paisana Mónica Escalera le lleve serenata y le dedique “Las Golondrinas”.

Por cierto, reportan que Moni andará hoy en la Ciudad de México, específicamente en Palacio Nacional, para intentar ver a la presidenta Claudia Sheinbaum y denunciar a Flores Guerra.

A lo goliatita

Fama electoralmente invencible gozó por muchos años la sabinense Zulmma Guerrero, exesposa del tristemente célebre Lenin Flores, exalcalde de esta risueña población.

En la pasada elección a la alcaldía, dicen que Zulmma, como candidata del PRI y UDC, andaba sobrada y con exceso de confianza.

Cuando supo del registro de Chano Díaz por el Verde Ecologista para la presidencia municipal, Zulmma preguntó a Lenin, su esposo, y a colaboradores cercanos:

—¿A poco ese Chano va a sacar votos?

El día de la elección llegó y Chano Díaz venció a Zulmma, ganó la alcaldía y envió de regreso a la candidata del PRI-UDC al Congreso local, donde aún rumia la derrota estrepitosa.

Ahora, Zulmma y Lenin solo aceptan negociar diputaciones plurinominales y afirman que hasta al jocoque le soplan.