Anuncia CNTE retiro; amaga con volver a CDMX con más fuerza

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    Anuncia CNTE retiro; amaga con volver a CDMX con más fuerza
    Las dirigencias del magisterio disidente concretaron el repliegue de los contingentes estatales tras suscribir minutas con las dependencias federales. Cuartoscuro

Los representantes sindicales aclararon que la suspensión de las movilizaciones obedece a un proceso estratégico de reorganización interna

CDMX.- Tras 20 días de huelga y protestas ligadas a la coyuntura del Mundial, líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunciaron un receso en sus movilizaciones y el retiro de su plantón en la capital, bajo el amago de regresar con más fuerza.

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Las dirigencias del magisterio disidente concretaron el repliegue de los contingentes estatales tras suscribir minutas con las dependencias federales que garantizan beneficios gremiales y bolsas millonarias de recursos para diversas secciones de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y la Ciudad de México.

PROCESO DE REORGANIZACIÓN INTERNA

Los representantes sindicales aclararon que la suspensión de las movilizaciones obedece a un proceso estratégico de reorganización interna y al compromiso adquirido con las comunidades escolares para concluir el ciclo lectivo, desestimando que las mesas de negociación resuelvan el pliego petitorio central.

“(Nos vamos) cerrando un etapa de la lucha por la abrogación de la Ley del Issste 2007 y de la reforma educativa Peña-AMLO-Claudia, seguros de que regresaremos más fuertes para lograr el objetivo principal”, es el posicionamiento de la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE.

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“¡Nos vamos, nos vamos, pero pronto regresamos!”, gritaron los docentes en un mitin realizado esta mañana frente a las instalaciones de la sección 9 de la CNTE en la Ciudad de México.

SEP Y SEGOB ATIENDEN A LA CNTE: CSP

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob, y Mario Delgado Carrillo, titular Secretaría de Educación Pública siguen atendiendo y responderán las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

“Se retira la CNTE de las calles del Centro Histórico”, se le comentó esta mañana.

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-“Ya que contesten Gobernación y Educación”, se limitó a responder la mandataria al llegar al Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) N. 290 en Tijuana, Baja California.

NO LOGRARON CONCRETAR SUS DEMANDAS

Israel González Vázquez, secretario general de la Sección 7 de Chiapas, declaró esta mañana: “Nos vamos, nos vamos, pero pronto regresaremos”.

En conferencia de prensa, reconoció que no se alcanzó la abrogación de la Ley del ISSSTE ni de la reforma educativa, principales demandas de la huelga nacional, las cuales incluye el regreso al sistema solidario de pensiones, la jubilación por años de servicio, el incremento salarial del 100% directo al sueldo base y la homologación de prestaciones.

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“Hay que decirlo bien claro: no se alcanzó la abrogación de las dos reformas. El deseo era que se abrogaran, pero tenemos que mejorar nuestra condición de fuerza”, sostuvo González Vázquez durante un mensaje dirigido a los docentes que participaron en el plantón.

Además, acusó que el gobierno federal no presentó una ruta para derogar las reformas demandadas por la CNTE y aseguró que no están asociados a ningún partido político.

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