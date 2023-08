Niño lanzó flechas a los testículos de un gigante

Explicó que ella no tiene manera de ir al pueblo citado en los libros de la SEP para verificar si esa historia es tal como la contaron Marx Arriaga y su compinche chavista venezolano, Sady Arturo Loaiza, responsables de los nuevos contenidos escolares de la SEP.

También les enseñan sobre brujas, conjuros y rituales.

No quiero llegar a la casa y encontrar a mi niño de 4, de 6 años, haciendo rituales en el piso, diciendo palabras al revés, haciendo hechicería, porque esas no son mis convicciones y aunque lo fuesen, querría que me preguntaran si yo quiero que se les enseñen esas cosas.

Mejor que aprendan en la escuela cosas que yo no conozco, de ciencia, tecnología, idiomas.